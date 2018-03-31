Лукашенко угостили черной икрой

Во время визита в Дзержинский район глава государства заехал на аквакультурное хозяйство Admiral Husso ЗАО «ДГ-Центр», где продегустировал черную икру.

Цех по выращиванию рыбы осетровых пород в системе установки замкнутого водоснабжения был открыт в Фаниполе в начале 2016 года. География экспорта предприятия уже включает порядка десятка стран, в том числе Россию, Казахстан, Армению, Шри-Ланку, Словакию, Латвию, Италию, Германию.

Возможна организация еще нескольких подобных производств, в том числе с выпуском красной икры. Правительству и местным органам власти поручено подобрать для нужд дальнейшего развития рыбоводства водоемы и неиспользуемые мощности, сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждался и вопрос предоставления в аренду водоемов для разведения и ловли рыбы. Александр Лукашенко в этой связи особо подчеркнул, чтобы тем самым не создавали проблем для населения той или иной местности, где люди, например, привыкли отдыхать и купаться в конкретных водоемах.

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