Организаторы Дня Воли опубликовали финансовый отчет

Организаторы празднования Дня Воли около Оперного театра в Минске опубликовали финансовый отчет. Он обнародован в блоге Эдуарда Пальчиса 1863x.com.
Общая сумма собранных средств достигла почти 54 000 рублей. Из них:
— 36 860 рублей через краудфандинговую платформу Talaka.by.
— 14 000 рублей внесли спонсоры: генеральный партнёр БелаПАН, а также — Цесляры, игровая площадка QUVALDA, интернет-каталог беларуского бизнеса SVAJE.BY и магазин «Мой Модны Кут».
— 3000 рублей перечислили наличными прямо в руки, на банковские карты и сервисы электронных денег.
Расходы оказались следующими.
Сцена, звук, экран, генераторы и т.д. — 24 000 рублей.
Технические потребности музыкантов и музыкальная составляющая — 6240 рублей.
Печать промо-продукции, печать баннеров, реклама в соц.сетях, изготовление видеороликов и т.д. — 8783 рубля.
Туалеты — 5105 рублей.
Охрана, организация фудкорта, питание волонтёров, инфоцентр, аренда раций, бэйджи и т.д. — 2809 рублей.
Мероприятия перед Днём Воли — 2400 рублей.
Помощь в проведении праздника регионам — 1635 рублей.
Налоги, комиссии и т.д. — 2945 рублей.
Оплата работы команды #БНР100 — 0 рублей.
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