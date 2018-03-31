Организаторы Дня Воли опубликовали финансовый отчет

Организаторы празднования Дня Воли около Оперного театра в Минске опубликовали финансовый отчет. Он обнародован в блоге Эдуарда Пальчиса 1863x.com.

Общая сумма собранных средств достигла почти 54 000 рублей. Из них:

— 36 860 рублей через краудфандинговую платформу Talaka.by.

— 14 000 рублей внесли спонсоры: генеральный партнёр БелаПАН, а также — Цесляры, игровая площадка QUVALDA, интернет-каталог беларуского бизнеса SVAJE.BY и магазин «Мой Модны Кут».

— 3000 рублей перечислили наличными прямо в руки, на банковские карты и сервисы электронных денег.

Расходы оказались следующими.

Сцена, звук, экран, генераторы и т.д. — 24 000 рублей.

Технические потребности музыкантов и музыкальная составляющая — 6240 рублей.

Печать промо-продукции, печать баннеров, реклама в соц.сетях, изготовление видеороликов и т.д. — 8783 рубля.

Туалеты — 5105 рублей.

Охрана, организация фудкорта, питание волонтёров, инфоцентр, аренда раций, бэйджи и т.д. — 2809 рублей.

Мероприятия перед Днём Воли — 2400 рублей.

Помощь в проведении праздника регионам — 1635 рублей.

Налоги, комиссии и т.д. — 2945 рублей.

Оплата работы команды #БНР100 — 0 рублей.

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