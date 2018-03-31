36-летний бухгалтер стал первой звездой дня в НХЛ

Завершив свой рабочий день в офисе, бухгалтер из Чикаго Скотт Фостер отправился на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Блэкхокс» принимали «Виннипег». Прямо по пути на арену ему сообщили, что на этот раз он будет не просто зрителем.

Голкипер «Чикаго» Антон Форсберг, который должен был начать игру, травмировался на разминке. Его подменил вызванный на днях из АХЛ Коллин Делиа, а освободившееся место резервного вратаря предстояло занять Скотту.

Все дело в том, что он является так называемым экстренным вратарем клуба. Их привлекают, когда случаются форс-мажоры в виде травм, а вызвать на подмогу голкипера из фарма или юниорской лиги нет возможности, потому что они просто не успевают попасть на матч. В качестве таких добровольных помощников выступают любители, чья карьера не поднималась выше юниорской или студенческой лиги, но все-таки имеющие какой-никакой опыт.

36-летний Фостер в период с 2002 по 2005 годы сыграл 55 матчей за команду университета Западного Мичигана в NCAA. Последнюю игру он провел в октябре 2005 года, и очень неудачно – пропустил 3 гола с 7 бросков всего лишь за один период. Но оказалось, что его самый важный матч был еще впереди – и не в пивной лиге, где Скотт сейчас играет в свободное время, а в НХЛ.

Произошедшнее с Фостером довольно необычно, потому что экстренные вратари в случае вызова практически никогда не выходят на лед в матчах. Денег им тоже не платят, но для любителей даже просто побыть в атмосфере команды НХЛ, получить свитер с фамилией и посидеть на скамейке (а иногда и выйти на раскатку) – это уже что-то нереальное.

Если бы ситуация позволяла, тренеры были бы не прочь дать им немного поиграть, но правила допускают это только в том случае, если травмы получат оба изначально заявленных на матч вратаря. В прошлом году с этим столкнулась «Филадельфия», когда в концовке матча с «Нью-Джерси» хотела заиграть своего экстренного вратаря Эрика Семборски, в обычной жизни тренирующего детскую команду. Его вызвали, когда Михал Нойвирт потерял сознание прямо по ходу игры, но поскольку второй вратарь Энтони Столарц был здоров, то матч пришлось полностью доигрывать ему.

Кстати, Семборски в том сезоне успел побывать на скамейке сразу двух команд – зимой его услугами воспользовался все тот же «Чикаго», когда Кори Кроуфорд прямо перед выездным матчем в Филадельфии слег с аппендицитом.

Фостер же сегодня получил законное право выйти на лед – в третьем периоде Делиа, для которого матч тоже был дебютным, пожаловался на судороги. Это позволило Скотту провести в воротах команды целых 14 минут, что стало рекордом для «экстренных» вратарей. За это время он не пропустил ни одной шайбы, отразив целых 7 бросков, в том числе от одного из лучших снайперов лиги Патрика Лайне. После нескольких неплохих сэйвов болельщики «Чикаго» начали скандировать его фамилию.

Еще бы, ведь именно такой игры в исполнении сменщиков травмированного Кроуфорда «индейцам» в том числе и не хватило, чтобы не плестись на последнем месте в Центральном дивизионе, фактически завершив сезон досрочно.

Удачный дебют Фостера не остался незамеченным лигой, и его признали первой звездой игрового дня. А на память ему останется круглый показатель – 100% отраженных бросков за карьеру в лучшей лиге мира.