Гродненские фанаты устроили впечатляющую акцию в честь 100-летия БНР

30 марта стартовал 28-й чемпионат Беларуси по футболу. Главным событием первого игрового дня стали не «голы, очки, секунды», а яркий перфоманс в честь 100-летия Белорусской Народной Республики.

Фото из твиттера «Немана»

Это какая-то ФАНАТАстика! Трудно поверить, что подобное возможно на белорусских стадионах, но фотофакт, как говорится, налицо.

И, кстати, провидение тоже в определенном смысле поспособствовало успеху этой акции. На протяжении большей части матча «Неман» проигрывал. В случае поражения команды хозяев настроение на трибунах было бы совершенно не праздничным. Но уже в добавленное время Вячеслав Глеб сравнял счет – 1:1. Чудесное спасение гродненцев стало отличным прологом к последующему перфомансу.

Кстати, ранее юбилей Белорусской Народной Республики приветствовали на стадионе в Бресте. Там на игре Кубка Беларуси развевался огромный флаг в честь 100-летия БНР.

Кто следующий?