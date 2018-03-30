«Беда стране, коль пироги печёт сапожник…»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке — о том, почему в Беларуси нет настоящего правительства.

«Беларусь – страна без настоящего правительства.

Глава КГБ курирует производство лыжероллеров и лыжных ботинок.

Глава МВД является супервайзером посевной и уборочной.

Первый замминистра промышленности управляет «БелДжи».

Один вице-премьер создаёт зарубежную сеть сбыта автомобилей и с/х техники, другой вице-премьер – супервайзер фармацевтической олигополии, третий – де-факто председатель наблюдательного совета аграрного бизнеса, четвертый – куратор лесного бизнеса.

Каждый министр отвечает за продажи товаров в определённые страны.

Руководитель Совета Республики курирует модернизацию БелОМО, БПХО и кучу других советских заводов и фабрик.

Каждый председатель облисполкома – куратор/смотрящий/супервайзер/координатор малых и больших бизнесов – в рамках дозволенного руководством ЗАО «Беларусь».

Все VIP-распорядители чужого Беларуси при деле. Все в бизнесе. Прямо и косвенно.

Постоянно решают проблемы корпоративного управления: где и у кого купить, как «выбить» финансы из бюджета и госбанков, что произвести, как застолбить ниши на внутреннем рынке, как пробиться на внешние рынки, как при помощи государства усложнить жизнь конкурентам и т.д.

Парадоксально, но в Беларуси нет правительства. Настоящего правительства. Того органа, который думает и действует стратегически. Того, который создаёт институты развития. Того, который устанавливает единые правила для всех и жёстко следит за их выполнением.

Белорусское правительство сегодня – это набор играющих и одновременно судящих судей на футбольном поле. Это группа владельцев казино, которая в нужный для себя момент заставляет рулетку остановиться на нужном числе. Это компания игроков в карты, которая договорилась между собой о тайном краплении карт.

Совмин, Администрация президента, облисполкомы и горисполкомы – это не государство. Это бизнес, коммерческая деятельность. Поэтому его повестка дня радикально отличается от повести дня настоящего правительства.

У нас борьба за бюджетные ресурсы, за контроль над государственными активами ошибочно называется экономической политикой.

У нас освоение денег налогоплательщиков госпредприятиями ошибочно считается инвестиционной политикой. У нас налоги на зарплату почему-то считают страховыми взносами.

У нас «пробивание» налоговых, таможенных льгот и преференций ошибочно принято считать торговой политикой. Вот так и живём. Государственных служащих около 50 тысяч, а настоящего правительства нет.

Поэтому у нас растут долги и структурные проблемы. Поэтому чиновникам – коммерсантам выгодно стимулировать анаболический инвестиционный и потребительский спрос. Поэтому Беларусь периодически сотрясают инфляционные, девальвационные, финансовые и долговые кризисы.

Они являются прямым следствием противоречивых, взаимоисключающих, конфликтующих действий чиновников – коммерсантов.

Для них Беларусь – временная территория проживания и получения личной выгоды, политико-административный проект. Беларуси, как европейской независимой стране, срочно нужно настоящее правительство, научно обоснованная, общественно одобренная стратегия развития. Нам нужно правительство патриотов, а не краснодиректорских номенклатурных кураторов. Беда стране, коль пироги печёт сапожник, а сапоги тачает пирожник».

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