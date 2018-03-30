«Беда стране, коль пироги печёт сапожник…»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Откуда в минских магазинах томаты по космическим ценам
История раба из Вилейки: что говорят люди
Цветы и игрушки, которые белорусы принесли к российскому посольству, выброшены на помойку? Фотофакт
Лукашенко — Алимбековой: «Будешь со мной тренироваться. Я топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить»
Официальные профсоюзы раскритиковали работу правительства
Цитата. Почему в головах россиян нет противоречия, когда они обвиняют и одновременно поддерживают Путина
Криминальный боевик под Оршей: распылил газ, порезал ножом милиционера и убежал в лес
Лукашенко: «Если в России решили нас наклонять постоянно, будем искать свое счастье в другом месте»
Капский: «Нам приятно, если нас будут называть трактористами»
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
Муж одной из руководительниц БТ погорел на туалетной бумаге
Антикризисный управляющий и главный бухгалтер витебского предприятия начисляли себе завышенную зарплату
Подорожают билеты на поезда, звонки и посылки, определятся с тунеядцами. Что изменится в апреле
Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления ряда СМИ
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко не разобрался в причинах «бардака»
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Лукашенко заявил, что Абхазию «превратили непонятно во что». Правда или нет?
Невзоров: «Все эти артисты как будто часами ждали пожара с трупами, чтобы вырваться в эфир»
«Сколько пафосных слов. А по факту куча чиновников будет ездить за бюджетные деньги по командировкам»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Дапамога партызанскім паплечнікам Машэрава і пагубіла»
«Наказывая одного Арбузова, они наказывают две тысячи человек, которые работают на заводе»
Растаев: «Этот невероятный кошмар мог случиться только в России»
Дзе была «народная апазыцыя» 25 сакавіка
«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Мустафа Найем: «Это совсем не повод соревноваться в скотстве»
Архитектор: «Не надо бояться прослыть чудаком, задавая вопросы про меры безопасности»
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
Спасибо Путину!
Фотограф спас 30 малышей в кемеровском ТЦ благодаря «игрушечному» противогазу
Цыганкоў: «Перад вачыма будзе стаяць той момант, калі Воля ляжыць на асфальце»
Мнение дня: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»
Правозащитница: «Тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
30.03.2018
«Беда стране, коль пироги печёт сапожник…»

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке — о том, почему в Беларуси нет настоящего правительства.

«Беларусь – страна без настоящего правительства.

Глава КГБ курирует производство лыжероллеров и лыжных ботинок.

Глава МВД является супервайзером посевной и уборочной.

Первый замминистра промышленности управляет «БелДжи».

Один вице-премьер создаёт зарубежную сеть сбыта автомобилей и с/х техники, другой вице-премьер – супервайзер фармацевтической олигополии, третий – де-факто председатель наблюдательного совета аграрного бизнеса, четвертый – куратор лесного бизнеса.

Каждый министр отвечает за продажи товаров в определённые страны.

Руководитель Совета Республики курирует модернизацию БелОМО, БПХО и кучу других советских заводов и фабрик.

Каждый председатель облисполкома – куратор/смотрящий/супервайзер/координатор малых и больших бизнесов – в рамках дозволенного руководством ЗАО «Беларусь».

Все VIP-распорядители чужого Беларуси при деле. Все в бизнесе. Прямо и косвенно.

Постоянно решают проблемы корпоративного управления: где и у кого купить, как «выбить» финансы из бюджета и госбанков, что произвести, как застолбить ниши на внутреннем рынке, как пробиться на внешние рынки, как при помощи государства усложнить жизнь конкурентам и т.д.

Парадоксально, но в Беларуси нет правительства. Настоящего правительства. Того органа, который думает и действует стратегически. Того, который создаёт институты развития. Того, который устанавливает единые правила для всех и жёстко следит за их выполнением.

Белорусское правительство сегодня – это набор играющих и одновременно судящих судей на футбольном поле. Это группа владельцев казино, которая в нужный для себя момент заставляет рулетку остановиться на нужном числе. Это компания игроков в карты, которая договорилась между собой о тайном краплении карт.

Совмин, Администрация президента, облисполкомы и горисполкомы – это не государство. Это бизнес, коммерческая деятельность. Поэтому его повестка дня радикально отличается от повести дня настоящего правительства.

У нас борьба за бюджетные ресурсы, за контроль над государственными активами ошибочно называется экономической политикой.

У нас освоение денег налогоплательщиков госпредприятиями ошибочно считается инвестиционной политикой. У нас налоги на зарплату почему-то считают страховыми взносами.

У нас «пробивание» налоговых, таможенных льгот и преференций ошибочно принято считать торговой политикой. Вот так и живём. Государственных служащих около 50 тысяч, а настоящего правительства нет.

Поэтому у нас растут долги и структурные проблемы. Поэтому чиновникам – коммерсантам выгодно стимулировать анаболический инвестиционный и потребительский спрос. Поэтому Беларусь периодически сотрясают инфляционные, девальвационные, финансовые и долговые кризисы.

Они являются прямым следствием противоречивых, взаимоисключающих, конфликтующих действий чиновников – коммерсантов.

Для них Беларусь – временная территория проживания и получения личной выгоды, политико-административный проект. Беларуси, как европейской независимой стране, срочно нужно настоящее правительство, научно обоснованная, общественно одобренная стратегия развития. Нам нужно правительство патриотов, а не краснодиректорских номенклатурных кураторов. Беда стране, коль пироги печёт сапожник, а сапоги тачает пирожник».

Романчук объяснил, как интерпретировать Лукашенко

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:9)
Главное
«Позорище» Лукашенко в трех цифрах
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов
Секс-оргии богов IT-отрасли в Кремниевой долине
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY