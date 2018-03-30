Откуда в минских магазинах томаты по космическим ценам

И почему отечественные овощи и дороже, и проигрывают импортным по виду.

Те самые помидоры, которые не для всех. Фото: Тимофей Дранчук

Поводом для этого «томатного расследования» стало фото из универмага «Корона» в ТЦ «Замок». На нем темные помидоры по космической цене - 53 рубля! Надпись на ценнике гласит «Томат черри черный, Нидерланды». Рядом томаты подешевле – за 43 рубля...

Пока искала самые дорогие томаты Минска, зашла в разные магазины. Ценники на помидоры скачут от 4 до 13,5 рублей за кило. На Комаровке можно найти и всего за 1,5, но средний ценник 4-7 рублей за кило. Из самых дорогих – польский сорт «Малина» по 15 рублей и крупные мясистые помидорки из Азербайджана по 30 рублей, причем каждая - в отдельной упаковке. Про себя подумала, что за такую цену и в такой упаковке их впору на дни рождения дарить!

В другой «Короне», на ул. Кальварийская, цены тоже впечатлили.

- Дожилась, на пенсию могу купить только 10 кило помидоров! – возмущается женщина, разглядывая «Черри Сливка Микс» из Нидерландов по 27 рублей. Справедливости ради, отмечу: по соседству есть помидорки и по 4-6 рублей за кило. Правда, с традиционным для белорусских овощей «но», то есть неаппетитные – бледные и недозрелые. Да и цена, 6 рублей с копейками, была выше, чем на турецкие, они стоили 5.

С мыслью «на такие помидоры пока не зарабатываю», я тоже откладываю упаковку с черри за 27 рублей в сторонку…

Добираюсь до «Короны-Замок». Вот они, чудо-томаты, и точно – за 53 рубля! Хотелось посмотреть на людей, которые готовы отдать за кило помидор полмиллиона старыми, но при мне никто не расщедрился. Но с сотрудниками отдела закупок все же поговорила.

- Я вам больше скажу, томаты за 53 рубля у нас не только не залеживаются, их разметают с прилавка, как горячие пирожки. Мало того, есть определенный контингент покупателей, которые покупают исключительно эти томаты. Черные черри относятся к разряду экзотических. Их, как и физалис, мы заказываем гораздо меньшими партиями, чем обычные томаты. Наши покупатели избирательны, любят качественные товары. Прежде, чем купить, частенько нюхают томаты. И знаете, эти томаты хотя бы действительно пахнут томатами!

Да, на вкус томат очень сочный и сладкий. Но цена действительно не для всех... Друзья с визами признались, что именно поэтому закупают экзотику в Вильнюсе, где черные черри можно купить за 2 евро. У нас то они, получается, стоят уже 22 евро.

КОМПЕТЕНТНО

Почему в магазинах такие разные цены на помидоры?

- Ценовой потолок на томаты в Беларуси не установлен, - поясняет начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. - Уровень применяемой торговой надбавки на томаты тоже не регулируется. Торговый объект может устанавливать свою цену.

- А почему белорусские помидоры некрасивые и дороже импортных?

- Проблема действительно есть. Но это сезонное явление. Отпускные цены подвержены сезонным колебаниям, особенно в зимне-весенний период. И, прежде всего, обусловлены ростом затрат на хранение, переборку и создание условий, позволяющих поддержать потребительские качества томатов. Есть цифры. Так, в 2017 в себестоимости произведенных в Беларуси томатов доля топливно-энергетических ресурсов составила 56,2%. В зимний период показатель вырастает до 65%. Летом белорусские помидоры будут аппетитнее и дешевле.