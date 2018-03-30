История раба из Вилейки: что говорят люди

Жителя Вилейки Владимира Малафея обвиняют в использовании рабского труда. В течение последних двух лет он якобы заставлял людей работать на своей даче. Если те не соглашались, сажал на цепь, избивал и уничтожал психологически.

Такую историю государственным СМИ рассказал Илья Хоревко, который сбежал от него в Витебск.

XXI век, центр Европы! Как вообще возможно такое? В новом выпуске программы «Людскія справы» мы знакомимся со свидетелями современного рабства и и ищем его следы на Вилейщине.

Самого потерпевшего сейчас скрывают на конспиративной квартире, чтобы во время следствия на него никто не давил. Дома его ждет безработный отец Александр. Он говорит, что Илья просто устроился на работу, но наниматель начал его ущемлять. Не раз отец был свидетелем того, как сын прятался в шкафу от Владимира, который приезжал забрать парня на работу. Иногда Илья приходил домой побитый.

Жена «рабовладельца» Виктория устроила нам экскурсию по своему двору. Теперь она вынуждена сама тянуть бизнес мужа, воспитывать двоих детей да еще заниматься хозяйством. Свиней женщина продала, чтобы оплатить услуги адвоката.

«Мы давали Илье деньги, 10 рублей в день, а иногда и больше. Знаете, мы пытались и большие суммы давать, как месячный заработок. Но он все за день пропивал! Потом решили, что будем давать ему расчет ежедневно, кормили его всегда», – говорит Виктория, шокированная обвинениями.

Соседи по деревне высказываются о Владимире положительно и не могут поверить в то, что рассказывают государственные СМИ. Говорят, что деньги на выпивку были у Ильи, а значит деньги от Владимира он получал.

Действительно ли этот случай можно назвать рабством, и как случилось, что контрактная система сделала белорусов рабами – обо всем смотрите в полном выпуске программы «Людскія справы»: