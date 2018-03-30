Цветы и игрушки, которые белорусы принесли к российскому посольству, выброшены на помойку? Фотофакт

Минчанин Евгений Батура утром 30 марта сделал несколько фотоснимков недалеко от здания посольства Российской Федерации в Минске на улице Нововиленской.

Эти снимки он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«Смутак афіцыйны скончыўся?» — задается вопросом Евгений Батура.

В контейнерах от мусора оказались цветы и игрушки, которые белорусы несли к посольству России после трагедии в Кемерове, где в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека.

В приемной российского посольства «Нашей Ниве» сообщили: «Все, что приносили люди, было собрано и отнесено на территорию посольства».

Белорусы засыпали забор посольства России цветами и игрушками. Фотофакт