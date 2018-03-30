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30.03.2018
Юлиана Скибицкая, Громадское-Новая газета
Деятельность по уничтожению России

Что известно о пранкере, разыгравшем кемеровские морги.

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов; его также объявили в международный розыск. Следственный комитет России завел на Вольнова уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды за то, что 25 марта, когда в Кемерове горел торговый центр «Зимняя вишня», Вольнов звонил в морги от имени сотрудника МЧС России и спрашивал, готовы ли там принять 300 тел. В Украине уже заявили, что Вольнова России не выдадут — об этом сказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. «Громадское» рассказывает историю скандального пранкера.

Пранки на заказ

Канал Евгения Вольнова на YouTube появился в 2013 году. Самые первые видео, которые он выкладывал, это записи видеочата «Чат рулетка», с помощью которого можно общаться с любым незнакомцем в сети. На этих видео двое молодых людей (возможно, Вольнов со своим знакомым), «троллили» своих собеседников. Следующие видео — это уже телефонные пранки. В одном из них Вольнов позвонил якобы жене Игоря Стебакова — украинца из Харькова, который в 2004 году сбил человека в Калифорнии и сразу же сбежал из США; его объявил в розыск Интерпол. Вольнов спрашивал у девушки, где она скрывает Стебакова и угрожал уголовным делом, однако она так и не призналась в том, что знакома с беглецом.

Одновременно с каналом развивалась и страничка Евгения Вольнова во «ВКонтакте». Он создал сайт https://prankota.com (сейчас не работает) и предлагал подписчикам во «ВКонтакте» пранки на заказ. Его канал и страница быстро начали набирать популярность — пранки Вольнова отличались грубостью и жесткостью, особенно по отношению к представителям Кавказа.

Также в 2013 году Вольнов разыграл программу «Жди меня», в которую подал заявку о собственной пропаже. Ее приняли, но позже удалили с сайта.

В 2014 году в сети появилась страница, на которой выложили персональные данные Вольнова и его друзей. Из них следовало, что настоящее имя пранкера — Никита Кувиков, он родился в Донецке. В базе жителей Украины человек с таким именем и датой рождения, как у Вольнова, действительно прописан в Донецке. На этом сайте также утверждалось, что Вольнов был одним из создателей группы «Детская мода» во «ВКонтакте», где публиковались полуобнаженные фотографии детей без порнографии — чтобы не попасть под блокировку. Вольнова называли одним из основателей сайта Сheck you — его участники переписывались с девушками и за вознаграждение получали от них интимные фотографии, которые потом публиковались на сайте. Сайт работает до сих пор, несмотря на постоянные блокировки, у него есть несколько зеркал.

«Беспринципный патриот Украины»

В 2014 году Вольнов начал сотрудничать с проектом «Рашка Квадратный Ватник», созданным россиянином Антоном Чадским, который сейчас проживает в Украине. «В 2014 году он написал мне, предложил делать некоторые проекты вместе. Ну я и согласился», — рассказал Громадскому Чадский.

«Рашка Квадратный Ватник» — это сатирический паблик, который высмеивает ура-патриотичных россиян. Чадский и Вольнов делали совместные эфиры, дискутировали, Вольнов записывал видео для паблика.

В одном из таких видео Вольнов звонил девушке, которая оставляла заявку на участие в массовке для документального фильма «Победа. Бессмертный полк» с оплатой в 800 рублей ($ 14).

Вольнов предложил ей поучаствовать в параде 1939 года, когда в Бресте совместным маршем прошли советский войска и войска Вермахта; также он попросил кричать лозунг «Мой дед освобождал Польшу» (намекая на оккупацию Польши в 1939 году). Девушка согласилась.

Однако сотрудничество Вольнова и Чадского было недолгим. «Мы с ним давно не работаем, но сейчас иногда пересекаемся в сети. «У нас разнятся взгляды, он строит из себя такого циничного беспринципного патриота Украины, который „рубит правду“. Я сторонюсь такого», — рассказал Чадский Громадскому. Он также добавил, что за все время знакомства с Вольновым у них никогда не было личных встреч — Вольнов регулярно отказывался от них. «Это, скорее, элемент безопасности, думаю, многие хотели бы с ним расправиться, особенно кавказцы, для которых это не проблема в Киеве или любом другом городе», — считает Чадский.

Чем сейчас занимается Вольнов, кроме ведения канала на ютьюбе — до конца неизвестно. На вопросы Громадского об этом Вольнов ответил, что это «неинтересные вопросы», а свою сегодняшнюю деятельность назвал «****** *********» (уничтожением России). После чего Вольнов перестал отвечать на вопросы корреспондента Громадского.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Вольнов говорил, что находится не в России, а звонки в кемеровские морги назвал «отмщением». «Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», — заявил Вольнов.

 
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