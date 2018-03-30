Водитель троллейбуса: «Если бы люди знали, на чем ездят, то автомобилей стало бы больше»

Читатель Onliner.by Sven12 недавно сменил работу водителя троллейбуса в Минске и согласился рассказать правду о своей работе.

«В последнее время стал видеть много негативных откликов в адрес водителей общественного транспорта. Поэтому хочу рассказать обывателям, как все выглядит изнутри», — пояснил мужчина.

«Не знаю, почему у автобусов низкая скорость»

Водителей автомобилей они называют частниками. Взаимоотношения с ними ровные, как и полагается. Хотя некоторые автомобилисты считают троллейбусы медленными и неповоротливыми.

— На специальных частях — да, не спорю. Но на ровной линии троллейбус способен очень быстро набрать скорость: для городского движения хватает. Это автобусы ездят медленно, мы же по сравнению с ними просто летаем, — парирует Sven12. — Не знаю, кстати, почему у автобусов низкая скорость. Может быть, водители так экономят топливо — у них оно дороже, чем у нас электричество.

Всегда найдется водитель, который очень торопится: он будет пытаться объехать троллейбус, опередить, вклиниться перед ним в потоке. Но наш собеседник на этом не зацикливается.

— Автомобилисты все же становятся культурнее. Чаще стали пропускать, где-то уступят место, дадут проехать. Но бывает и по-другому: стоишь подолгу в элементарной ситуации, теряешь время. И никому не интересно, что у тебя график. Зато потом очень много возмущений из-за опозданий общественного транспорта. Это, конечно, немного напрягает, но ко всему привыкаешь. Поэтому я за графиком не гонялся, ехал как получается.

По словам нашего читателя, за опоздания водителей не наказывают. Если только нет подозрений, что это делалось осознанно.

— В каждом троллейбусе стоит навигатор, по которому прекрасно видно, как ты едешь. И если 10 машин на маршруте укладываются в расписание, а у тебя опоздание 15 минут, то придется отвечать на неприятные вопросы. Такие водители обычно говорят, что на рейс выделяется недостаточно времени. Да, в сравнении с автобусами у нас на один и тот же маршрут времени действительно меньше, приходится ездить быстрее.

Платишь за запчасть, которая нужна

Часто пассажиры высказывают недовольство техническим состоянием общественного транспорта. Никому не нравится ехать в гремящем троллейбусе, ощущая постоянную вибрацию. Наш собеседник кое-что пояснил на этот счет.

— За состоянием состава следят так себе. Не горит, например, фара или какой-то габарит, появилась сильная вибрация, разбиты тяги, отломалось крепление амортизатора, шумит центральный редуктор, течь масла где-нибудь или люфт карданного вала — это, как нам говорят, на скорость не влияет. Оставляешь заявку на ремонт, но такие проблемы, как правило, никто не устраняет. Пишут в книге троллейбуса: «Проверено», «Нет в наличии», «На ТО-1», «На ТО-2». Чаще всего нужных запчастей просто нет.

Впрочем, когда водителю очень надо, то всё находится, но из-под полы и за отдельную (водительскую) плату. Платишь за запчасть, которая нужна, ну и ребятам же нужно что-нибудь дать.

Более ответственно стараются следить за системами безопасности. Хотя и в этом вопросе есть свои нюансы.

— В троллейбусе предусмотрено автоматическое открытие дверей, если вдруг кого-то зажало. Или, например, блокировка хода при незакрытых дверях, причем работать она должна на каждую дверь: если хоть одна открыта — троллейбус не поедет. Но есть водители, которые эту систему отключают, потому что им нужно быстрее уехать с остановки. Обычно это те, кто гоняется за графиком. Тумблеры находятся под пломбой, но при желании можно подлезть тонкой отверткой и отключить их. Вот этим и объясняются случаи, когда пассажира зажало дверью, а водитель начал движение.

Говоря о техническом состоянии общественного транспорта в Минске, водитель отметил:

— Если бы люди знали, на чем ездят, то автомобилей в городе было бы еще больше.

О пассажирах и тех, кто конфликтует

Неприятные ситуации с пассажирами могут возникать на ровном месте даже с учетом того, что наш собеседник считает себя человеком неконфликтным.

— Я не ругаюсь, не грублю — какой смысл? Если пассажир совсем достал — указываю на телефонные номера нашего парка, предлагаю звонить туда и жаловаться, — пояснил он. — А конфликты случаются разные. Как-то не сработала кнопка открытия передней двери, а в следующий раз дверь все же открылась. Подходит возмущенная женщина: «Вы переднюю дверь только избранным открываете?» И вот что ей ответить?

Одним пассажирам не нравится, что водитель едет медленно, другим кажется, что он едет быстро. Часто высказывается недовольство, когда нет сдачи с крупной купюры при покупке талона.

— Случаются конфликты из-за того, что едешь по сокращенному или измененному маршруту. Такое происходит в случаях, когда сильно опаздываешь или впереди ДТП, которое не объехать. Либо напряжение в линии пропало — такое тоже бывало. Центральный диспетчер тебя разворачивает, а ты доводишь эту информацию до пассажиров. И тогда начинается: «А почему? А кто вернет деньги за оплату проезда? Я буду жаловаться!» И опять-таки каждому не объяснишь. Кстати, если троллейбус сломался и пассажиры дальше едут на другом (по тому же маршруту), то талончик или оплата проездным признаются ревизорами, так как замена троллейбуса произошла не по вине пассажиров. Так что не за чем просить вернуть билет.

О тех, кто что-то потерял

Нередко пассажиры что-то оставляют в салоне транспорта. Чаще всего это перчатка, шапка, зонт. Но бывали случаи поинтереснее.

— Однажды в троллейбусе упал мужчина. Он был в нетрезвом состоянии — не удержался. Упал и потерял золотой зуб, — рассказал водитель. — А моему коллеге пассажир передал кошелек с крупной суммой денег — тоже кто-то потерял. Нашли владельца по информации на банковской карточке, он отблагодарил. У меня был случай: нашел в салоне золотой браслет. Тоже вернул владельцу, благо он сам обратился в диспетчерскую, иначе где его искать?

А как-то раз в троллейбусе оставили пакет с портативным проигрывателем и еще какой-то мелочью. Я отвез это диспетчеру, но, насколько мне известно, никто за ним так и не явился.

О тех, кто без билета

Водитель видит, когда пассажир не оплачивает проезд: не пробивает талончик либо не прикладывает проездной к валидатору. Есть определенное чувство обиды, потому что из этих денег складывается зарплата перевозчика.

— Чаще всего проезд не оплачивают студенты. Но есть и категория принципиальных безбилетников — не знаю, что ими движет. А что в реальности я могу сделать с таким человеком? Разве что стоять, пока он не покинет салон, но это, опять же, время, а у меня график.

Да, у нас есть право проверять оплату проезда, но какой в этом смысл? Квитанций на оплату штрафа у водителей нет. Документы требовать также не можем. Именно поэтому в 99% случаев водители контролем и не занимаются: для нас это лишняя нервотрепка, а «зайцам» мы ничего не сделаем. Я же не брошу машину, чтобы его догнать.