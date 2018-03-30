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Экономика
30.03.2018
Кирилл Иванов
Чем закончилось обещание Лукашенко конкурировать с Новой Зеландией

Шесть лет назад власти озвучили амбициозные планы по развитию производства и экспорта молока.

30 марта Александр Лукашенко посещает ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский». Как сообщает пресс-служба главы государства, здесь его проинформировали о социально-экономическом развитии Минской области и Дзержинского района.

Предыдущее посещение «Дзержинского», схожее по насыщенности программы и важности заявлений властей, состоялось летом 2012-го. Закончилось оно назначением тогдашнего руководителя агрокомбината Леонида Зайца министром сельского хозяйства. Кроме того, шесть лет назад главой государства были озвучены достаточно амбициозные задачи.

«Салідарнасць» проверила, справился ли с ними бывший руководитель «Дзержинского».

Из сообщения пресс-службы Лукашенко от 21 августа 2012-го:

«В соответствии с поручением главы государства, в каждом хозяйстве страны к концу текущего года должен быть создан один молочно-товарный комплекс. Таким образом, реконструкции с учетом современных тенденций развития молочного животноводства подлежит около 1200 молочно-товарных ферм. Ожидается, что принятые меры позволят уже в 2013 году увеличить поголовье коров на 78300 голов, а производство молока – на 250 тысяч т в год. Таким образом, к 2015 году численность коров должна достичь 1,6 млн. голов, а производство молока – 10 млн. т. Как рассчитывают производители, рост объемов (прежде всего за счет качественных изменений в отрасли) позволит удешевить продукцию, что даст возможность успешнее конкурировать на внешних рынках с поставщиками из Европы и Новой Зеландии».

Что говорит статистика спустя 6 лет:

По итогам 2017-го в Беларуси было произведено 7 млн 321,9 тыс. тонн молока. По данным Белстата, на 1 января 2018-го

поголовье коров составило 1,5 млн. голов.

Беларусь – Новая Зеландия. Кто кого потеснил?

В «Дзержинском» Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию. При этом было озвучено мнение, что часть белорусских производителей молока вытесняют из российского рынка в связи поставками в Россию больших объемов сухого молока из других стран, в частности, из Новой Зеландии. Той, самой, с которой мы собирались «более успешно конкурировать» шесть лет назад.

Фермы будут достраивать в 2018-м:

Посещая в августе 2017-го хозяйства Брестчины, Лукашенко поручил завершить строительство молочно-товарных ферм за 2017-2018 годы.

— У нас их немного осталось, надо примерно $ 80 млн, но это по подсчетам. А начнем строить, так и в $ 50 млн уложимся. Эти фермы мы должны построить в этом и будущем году. За полтора года эти вопросы надо снять.

«Грош нам цена»

Шесть лет назад глава государства говорил о необходимости «модернизации по всей стране практически всех молочно-товарных ферм до уровня современных молочно-товарных-комплексов».

— И для этого есть все — стройматериалы, оборудование, необходимый кадровый потенциал. Грош цена тогда нам, если мы не выполним эту задачу.

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