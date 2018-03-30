Лукашенко — Алимбековой: «Будешь со мной тренироваться. Я топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить»

Разработав диету для спортсменов, глава государства взялся за тренировочный процесс.

В эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1», он рассказал, как будет проводить межсезонную подготовку с Динарой Алимбековой.

— Динаре я сказал, что предсезонку будет со мной тренироваться. Я тебе топор подготовлю, косу, чтобы плечевой пояс нагрузить и самые тяжелые лыжероллеры. У меня есть горы крутые, вот по этим горам будем бегать, – цитирует слова Лукашенко «Трибуна».