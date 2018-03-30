Официальные профсоюзы раскритиковали работу правительства

Председатель ФПБ обратил внимание, что рост зарплат не успевает за ростом цен.

Неутешительные цифры Михаил Орда привел во время визита на «Белшину».

– Мы сравнили данные по этим двум позициям за последние 7 месяцев, – цитирует слова лидера ФПБ сайт 1prof.by. – За это время заработная плата по некоторым отраслям увеличилась незначительно, а в целом по стране в феврале по сравнению с августом выросла менее чем на 1%. В то же время индекс цен повысился на 4%. Все это приводит к тому, что снижается покупательная способность зарплаты.

С вопросом об увеличении цен к председателю Федерации профсоюзов обратились и заводчане. В частности, они выразили обеспокоенность резким повышением платы за общежитие. Михаил Орда подчеркнул, что обозначенная проблема актуальна не только для работников «Белшины».

– Мы видим, что в ряде регионов плата за общежитие увеличилась почти на 90%: если раньше человек отдавал за комнату 60 рублей, то сегодня – 100 и больше, – привел цифры председатель ФПБ и отметил, что с начала года выросли также коммунальные платежи, однако это резонанса не вызвало, поскольку повышение было плановым. – Мы проанализировали изменения, которые произошли в жировках работников, проживающих в общежитиях. Платежи увеличились на 24–96%. То есть расходы людей только по одной статье семейного бюджета выросли почти вдвое.

Он также напомнил, что растут цены на услуги транспорта и связи, бензин и продукты питания. Это значит, по его словам, не выдерживается главный принцип, заложенный в Генеральном соглашении, – рост цен не сопровождается адекватным ростом доходов населения.

Михаил Орда заявил, что это недопустимо и пообещал, что в ближайшее время данный вопрос будет рассмотрен на заседании Национального совета.

Впрочем, это не первые подобные заявления. Буквально в октябре глава ФПБ также заявлял о том, зарплаты не поспевают за ценами, и тоже обещал обратить на это внимание правительства. Но, как видим, безрезультатно.