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Комментарии
30.03.2018
Салiдарнасць
Цитата. Почему в головах россиян нет противоречия, когда они обвиняют и одновременно поддерживают Путина

Публицист Леонд Радзиховский объявнил странный феномен.

— Почти нет тех, кто бы верил этому государству. Наиболее ярые сторонники Путина говорят, что государство воровское, плохое, свои обязанности не выполняет. Это совершенно не мешает им поддерживать президента. Никакого противоречия в их голове нет, — заявил журналист в комментарии Gazeta.ua. — Поддерживают его не потому, что считают, что он платит хорошие пенсии, в стране порядок, нет взяток. А потому, что им нравятся его хвастовство, пиар, гордыня, ссоры с американцами, что Крым наш. То есть внешняя политика. Второе — альтернативы нет. Кто, если не он? А куда мы, если не с ним? Третье — страх, что если будут какие-то события, потрясения, Путин уйдет — ситуация будет как в Украине или как в 1990-е годы. Поэтому лучше несправедливость, чем хаос, революция и Майдан. Вот психология средней русского человека. Событие в Кемерово не того масштаба, чтобы изменить эту психологию.

Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»

 
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