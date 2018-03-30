БАТЭ против двух «Динамо», теории вероятности и самого себя

30 марта начинается 28-й чемпионат Беларуси по футболу. На этот раз интрига закручена лихо: впервые за многие годы борисовский БАТЭ перед стартом не считается фаворитом в чемпионской гонке.

В матче за Суперкубок БАТЭ уступил брестскому «Динамо». Фото Вадима Замировского, TUT.BY

Этот клуб завоевывал титул 12 лет подряд. Что может помешать команде Анатолия Капского на этот раз?

Окрепшие конкуренты

Прежде всего, речь о двух «Динамо» – брестском и минском. По традиции в числе претендентов фигурирует также солигорский «Шахтер», но горняки уже успели в 2018-м отметиться очередным провалом – вылетом из Кубка. При этом польский тренер клуба Марек Зуб растерянно заявил: «Мне не хватает знаний русского языка, чтобы описать, во что сегодня играла наша команда».

Поэтому в «Шахтер» мало кто верит. Опрос читателей на сайте «Прессбола» по состоянию на утро 30 марта давал следующие цифры.

Журналисты «Прессбола», опубликовавшие свои прогнозы на тройку призеров, тоже не видят «Шахтер» в ранге чемпиона: из 7 опрошенных никто не наванговал солигорчанам золото.

Зато сразу четверо, включая главного редактора Сергея Кайко, считают, что чемпионом станет брестское «Динамо». Ранее команда с берегов Буга лишь однажды завоевывала медали, и то это была бронза в далёком 1992-м.

Но в 2017-м в Брест пришли большие (по меркам белорусского футбола) деньги. Как следствие, с прошлого сезона там «зажигают» бывший бомбардир «Динамо» киевского Артём Милевский, Павел Нехайчик и еще ряд легионеров. Пополнение в межсезонье тоже впечатляет: чешский тренер Радослав Латал, голкипер сборной Беларуси Александр Гутор, один из лучших игроков минувшего чемпионата Павел Савицкий плюс очередная порция иностранцев.

«Динамо» уже нанесло поражение БАТЭ в матче за Суперкубок, а теперь рвется в бой, чтобы померяться силами с флагманом в чемпионате. И, кстати, на дистанции решающим фактором может оказаться глубина состава. А скамейка запасных у Бреста гораздо длиннее, чем у Борисова.

Самое тонкое место Бреста – тренерская позиция. Пока пан Латал будет разбираться в белорусских реалиях, автобус может уйти. Да и для превращения хороших игроков в отличную команду нужны время и умения.

Не стоит списывать со счетов и минское «Динамо». Правда, сейчас клуб Юрия Чижа на фоне Бреста и Борисова выглядит бедным родственником. С одинаковой вероятностью можно ждать как участия столичных «бело-синих» в разборках за трон, так и их пролёта мимо тройки призеров.

Есть еще жодинское «Торпедо-БелАЗ» и гродненский «Неман». Но их потолок – «бронза».

Сам БАТЭ

Борисовский клуб в межсезонье понёс серьезные потери: Денис Поляков и Александр Володько отправились на легионерские хлеба, а Виталий Родионов завершил карьеру игрока. Помимо этих знаковых фигур ушли еще 5 футболистов.

Пополнение пока выглядит загадочно: три серба, пару игроков из белорусского чемпионата и Александр Глеб (при всём уважении его лучшие времена уже далеко позади). Особую тревогу у болельщиков БАТЭ вызывает линия нападения, но Анатолий Капский верен себе: забивного форварда он не купил и на этот раз.

Зато в Борисове впервые в истории появился главный тренер «со стороны». Что получится у Олега Дулуба, тоже большой вопрос.

С одной стороны, БАТЭ нужна встряска: в прошлом году команда «проспала» большую часть сезона, из-за чего едва не упустила «золото». С другой, пока даже у тренера, известного в качестве хорошего мотиватора, получается далеко не всё: помимо поражения в матче за Суперкубок, можно вспомнить натужную победу в четвертьфинале Кубка.

Больше всего насторожило заявление Олега Дулуба, что ему «не удалось достучаться до ребят», которые уступили скромной «Ислочи» в желании победить. Это ровно то же самое, что в прошлом году мы неоднократно слышали от бывшего главного тренера Александра Ермаковича.

Проблемы с настроем стали для БАТЭ хроническими. Складывается впечатление, что в большинстве матчей игроки надеются, что удастся одержать победу на классе и в эконом-режиме. Но так получается всё реже.

Календарь

Похоже, БАТЭ традиционно раскачивается на старте сезона, рассчитывая взять своё осенью. Однако финишный календарь у клуба гораздо сложнее, чем у основных конкурентов. А если Борисов выйдет в групповой раунд еврокубков, что для него чрезвычайно важно, нагрузки возрастут до максимальных пределов.

Поэтому БАТЭ желательно уходить в отрыв практически со старта, чтобы создать задел на осень. Но пока чемпион не позволяет себя заподозрить в чрезмерной концентрации и готовности с первого тура включать максимальные обороты (хотя бы в части желания).

Теория вероятности

Любая серия когда-нибудь прерывается. Соответственно, с каждым годом шансы на то, что чемпионом станет кто-то другой, возрастают.

Справится ли БАТЭ со всеми факторами «против» на этот раз?..

Капский: «Нам приятно, если нас будут называть трактористами»