Криминальный боевик под Оршей: распылил газ, порезал ножом милиционера и убежал в лес

Для поимки преступника подняли даже военных.

ЧП случилось в Оршанском районе. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 29 марта сотрудники отделения милиции города Барань Оршанского РОВД — оперуполномоченный группы уголовного розыска совместно с участковым инспектором милиции — прибыли в деревню Химиничи Оршанского района. Они собирались проверить информацию о причастности 47-летнего жителя деревни к возгоранию дачного дома в деревне Погостик.

Мужчина находился на окраине деревни. В разговоре с сотрудниками милиции внезапно стал вести себя агрессивно и достал нож. При задержании оказал активное сопротивление: распылил в лицо участковому слезоточивый газ, а второму сотруднику в борьбе нанес несколько ножевых ранений, после чего скрылся в близлежащем лесу.

В Оршанском районе и прилегающих районах Витебской и Могилевской области был введен специальный план по задержанию вооруженного преступника. По тревоге был поднят личный состав Оршанского РОВД, ОМОН, а также военнослужащие внутренних войск.

Спустя 4 часа мужчина был блокирован в районе железнодорожного переезда деревни Дятлово и задержан. При себе у него были два ножа.

Милиционер в реанимации. Его жизни ничего не угрожает.

СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел. Санкция статьи предусматривает смертную казнь.