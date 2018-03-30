Лукашенко: «Если в России решили нас наклонять постоянно, будем искать свое счастье в другом месте»

Александр Лукашенко поручил искать новые рынки в условиях проблем с поставками продуктов в Россию.

Об этом он заявил 30 марта, посещая молочно-товарный комплекс «Вязанка» в Дзержинском районе.

— Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте, — цитирует слова глав. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть.

По словам Лукашенко, российское руководство кормит свой народ не тем, чем надо.

— Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты, — уверен глава Беларуси.— А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим.