Капский: «Нам приятно, если нас будут называть трактористами»

30 марта, в день старта национального футбольного первенства, в музее минского тракторного завода подписано соглашение о генеральном партнерстве между чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ и МТЗ.

Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский и гендиректор МТЗ Федор Домотенко. Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

Ранее титульным спонсором клуба много лет являлся «Белгосстрах». Но теперь на майках игроков БАТЭ будет красоваться логотип МТЗ.

С этим связан один символичный эпизод. Когда в 2008 году борисовчане впервые играли в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов с софийским «Левски», президент болгарского клуба Тодор Батков заявил: «Мы не собираемся проигрывать какому-то там Борисову. С чего это нам капитулировать перед заводской командой из искусственно созданного государства! Нам, нации с 1400-летней историей, команде, которая носит имя одного из величайших болгарских героев!»

Местная пресса тоже изгалялась на все лады, называя борисовчан «колхозниками» и «трактористами». За нашими, впрочем, не заржавело. Пресс-секретарь БАТЭ Сергей Дашкевич так прокомментировал заявление Тодора Баткова: «Тот, кто это сказал, вероятно, идиот».

Та история закончилась для борисовчан прорывом в групповой раунд Лиги чемпионов. Неудивительно, что 30 марта Анатолий Капский с удовольствием вспомнил:

– В 2008 году один болгарский деятель назвал нас трактористами. Сегодня нам будет приятно, если нас будут называть трактористами.

Соглашение между ФК БАТЭ и МТЗ рассчитано на год. Его финансовые условия не разглашаются.