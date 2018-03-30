«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой

И чем закончилась встреча, на которую его пригласили в Администрацию президента.

«Салідарнасць» уже писала о том, как люди пытались попасть на прием к главе Администрации. Власть продемонстрировала свое отношение к гражданами во всей красе, даже не посчитав нужным предупредить о том, что прием отменяется. «Мы для них — рабы», — негодовали граждане.

Стало также известно о том, что на прием к Кочановой был приглашен и лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко. О своем визите в Администрацию он написал в Фейсбуке.

«Ваш номер 16, ответили мне в приёмной Администрации президента. В ответ говорю, что меня пригласили на встречу с главой Администрации несколько дней назад ровно на 10.00. Работник приёмной говорит, что тут все на 10 часов и показывает на полный зал, где человек 30 сидят. Он добавляет, оставьте свой номер телефона позвоню за человек 5. Спрашиваю, а по времени сколько, ответ — час, может два, как пойдёт.

А теперь скажите, если вам говорят прийти в 10.00, а по итогу эти десять превращаются в другое неопределённое время, то как себя вести в данном случае.....

В конце концов, нужно же иметь уважение!

А я уехал, мне такой подход неприемлем и непонятен. У меня нет необходимости сидеть с челобитной часами, как ходоки у Ленина.

Пусть назначают конкретное время встречи, чтобы было цивилизованно, тогда и поговорим!»