.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Цитата. Почему в головах россиян нет противоречия, когда они обвиняют и одновременно поддерживают Путина
Криминальный боевик под Оршей: распылил газ, порезал ножом милиционера и убежал в лес
Лукашенко: «Если в России решили нас наклонять постоянно, будем искать свое счастье в другом месте»
Капский: «Нам приятно, если нас будут называть трактористами»
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
Муж одной из руководительниц БТ погорел на туалетной бумаге
Антикризисный управляющий и главный бухгалтер витебского предприятия начисляли себе завышенную зарплату
Подорожают билеты на поезда, звонки и посылки, определятся с тунеядцами. Что изменится в апреле
Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления ряда СМИ
Жонка брытанца, асуджанага ў Беларусі: «За тое, што апрануў цёплыя штаны, ён мусіць сядзець яшчэ 6 месяцаў?»
Российское пиар-агентство предложило «НН» за деньги разместить «компромат» на «Славкалий»
Почему держать семьи на «игле» пособий и льгот — вредно
За гранью. Медведь напал на мужчину после того, как тот пьяный полез целоваться
К выходным потеплеет до +16°С
Лавров объявил о зеркальной высылке западных дипломатов
Был пилотом борта №1 и не первый раз брал взятку. Главе Департамента авиации предъявили обвинение
Арямнов: «Если употреблять сало как допинг, то в организме формируется такое вещество, как «пердоний»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко не разобрался в причинах «бардака»
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Лукашенко заявил, что Абхазию «превратили непонятно во что». Правда или нет?
Невзоров: «Все эти артисты как будто часами ждали пожара с трупами, чтобы вырваться в эфир»
«Сколько пафосных слов. А по факту куча чиновников будет ездить за бюджетные деньги по командировкам»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Растаев: «Этот невероятный кошмар мог случиться только в России»
Дзе была «народная апазыцыя» 25 сакавіка
«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Мустафа Найем: «Это совсем не повод соревноваться в скотстве»
Архитектор: «Не надо бояться прослыть чудаком, задавая вопросы про меры безопасности»
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
Спасибо Путину!
Фотограф спас 30 малышей в кемеровском ТЦ благодаря «игрушечному» противогазу
Цыганкоў: «Перад вачыма будзе стаяць той момант, калі Воля ляжыць на асфальце»
Мнение дня: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»
Правозащитница: «Тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
5 нетыповых здымкаў з Дня Волі
Белорусы – от мала до велика – на самом массовом Дне Воли последних лет. Фоторепортаж
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
30.03.2018
Муж одной из руководительниц БТ погорел на туалетной бумаге

Суд Ленинского района Минска признал директора ЧТПУП «БуМак Опт» Андрея Маринова виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 427 УК (служебный подлог) и ст. 242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Предприниматель, муж руководителя Дирекции телеканала «Беларусь 3» Натальи Мариновой, пытался развивать бизнес по производству туалетной бумаги. Судили мужчину во второй раз.

Подробности дела сообщает «Белорусский партизан». Отмечается, что в деле замешана и сама Наталья Маринова, которая после возведения жилого дома для работников культуры, в том числе и для сотрудников Белтерадиокомпании по адресу ул. Балтийская, 2, заключила с Андреем Мариновым контракт с назначением на его должность председателя правления ЖСПК-695. Однако муж доверия супруги и дольщиков не оправдал.

28 ноября 2017 года суд Ленинского района Минска вынес бывшему председателю правления ЖСПК-695 Андрею Маринову обвинительный приговор. Маринова признали виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и по ч. 1 ст. 427 (служебный подлог).

Маринов, едва получив из рук супруги власть над ЖСПК-695, прописал свои две фирмы ООО «Лайкс Экспорт» и ЧТПУП «БуМак Опт» по адресу ул. Балтийская, 2, где он с супругой и проживает. Потом за якобы оказанные услуги по благоустройству территории дома как председатель правления он небольшие суммы в течение нескольких лет переводил на счет своей фирмы «БуМак Опт». Всего около 25 млн. неденоминированных рублей, оцененные судом как хищение в крупном размере. Еще 2 млн. 400 тыс. руб. Маринов похитил якобы за установку перил возле одного из подъездов. Ущерб он полностью возместил, что существенно отразилось на размере наказания. Маринова приговорили к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (так называемая «химия») со штрафом в 400 базовых величин и лишением на 3 года права заниматься определенной деятельностью.

В его обвинении было еще два пункта: по ст. 242-й (уклонение от погашения кредиторской задолженности) и ст. 423-й (неисполнение приговора, решения или иного судебного акта). По 242-й суд первой инстанции Маринова оправдал за отсутствием состава преступления, по 423-й производство было прекращено. Эта часть приключений Маринова была связана с попыткой развить бизнес по производству туалетной бумаги.

Примечательно, что в 2011 году в эфире портала TUT.BY-ТВ Андрей Маринов на полном серьезе утверждал, что такого рода белорусская продукция может конкурировать с импортной. Тогда, наверное, ему было видней. А спустя несколько лет на предложение Маринова поучаствовать в проекте по производству туалетной бумаги откликнулся владелец могилевский фирмы «НоваИнтел» Владимир Новак. (О чем, кстати, до сих пор сожалеет).

В 2014 году могилевская фирма перевела на счет фирмы Маринова «Лайкс Экспорт» более 54 млн. неденоминированных рублей. На этом совместный бизнес закончился. После долгих разбирательств, стороны пошли на мировую, обратились к медиатору и заключили соглашение, согласно которому Маринов обязался вернуть деньги своему партнеру. Обязательства свои не выполнил. К спору привлекли Экономический суд Минска, который вынес решение в пользу «НоваИнтел», однако решение суда, несмотря на несколько приказных производств, должник так и не выполнил. Более того, когда судебный исполнитель пришел арестовывать оборудование, то оказалось что оно уже не принадлежит Маринову – он его якобы продал фирме своей тети. А через некоторое время оборудование вновь вернулось в собственность Маринова. Такую вот нехитрую комбинацию он провел.

Следствие и гособвинение усмотрели в этом фиктивную сделку с целью уклонения от выплаты по долгу. Как заявил прокурор, Маринов умышленно скрыл имущество, которое могло быть конфисковано по решению суда. Однако первый суд его в этой части обвинений оправдал.

Стороны не согласились с такой трактовкой событий. Прокуратура и обвиняемый приговор обжаловали в апелляционном порядке. 13 февраля судебная коллегия по уголовным делам Минского горсуда жалобы рассмотрела. В части оправдания Маринова по ст. 242 УК приговор был отменен, уголовное было направлено по этой и ч. 1 ст. 427 УК в тот же суд для рассмотрения другим судьей.

28 марта суд Ленинского района вынес по этому делу очередной приговор. Со второго раза 45-летнего Маринова признали виновным в совершении служебного подлога и уклонении от погашения кредиторской задолженности. Получил он 1 и 1,5 года все той же «химии» соответственно. Приговор в законную силу не вступил, вероятно, Маринов его обжалует. Но уже по ранее вступившему в силу вердикту он в любом случае обязан отбыть 2,5 года в одном из 29 белорусских учреждений открытого типа. При этом отбытие наказания долг с него не спишет.

Представитель предприятия «НоваИнтел Владимир Новак в ходе следствия заявил к Маринову гражданский иск, а в суде он ходатайствовал об аресте имущества Маринова. Правда, у обвиняемого за душой ничего ценного не оказалось: автомобиль и квартира находятся в собственности его супруги.   Очевидно, что на туалетной бумаге особо не разбогатеешь. Да и еще с таким отношением к партнерам. Правда, оба суда иск отклонили, а по делу Новак проходил в качестве свидетеля. По словам Владимира Матвеевича, долг Маринова перед его фирмой составляет чуть более 21 тыс. руб. А по счетам, как известно, нужно платить!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:27)
Главное
«Позорище» Лукашенко в трех цифрах
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов
Секс-оргии богов IT-отрасли в Кремниевой долине
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY