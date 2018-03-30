Муж одной из руководительниц БТ погорел на туалетной бумаге

Суд Ленинского района Минска признал директора ЧТПУП «БуМак Опт» Андрея Маринова виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 427 УК (служебный подлог) и ст. 242 (уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Предприниматель, муж руководителя Дирекции телеканала «Беларусь 3» Натальи Мариновой, пытался развивать бизнес по производству туалетной бумаги. Судили мужчину во второй раз.

Подробности дела сообщает «Белорусский партизан». Отмечается, что в деле замешана и сама Наталья Маринова, которая после возведения жилого дома для работников культуры, в том числе и для сотрудников Белтерадиокомпании по адресу ул. Балтийская, 2, заключила с Андреем Мариновым контракт с назначением на его должность председателя правления ЖСПК-695. Однако муж доверия супруги и дольщиков не оправдал.

28 ноября 2017 года суд Ленинского района Минска вынес бывшему председателю правления ЖСПК-695 Андрею Маринову обвинительный приговор. Маринова признали виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и по ч. 1 ст. 427 (служебный подлог).

Маринов, едва получив из рук супруги власть над ЖСПК-695, прописал свои две фирмы ООО «Лайкс Экспорт» и ЧТПУП «БуМак Опт» по адресу ул. Балтийская, 2, где он с супругой и проживает. Потом за якобы оказанные услуги по благоустройству территории дома как председатель правления он небольшие суммы в течение нескольких лет переводил на счет своей фирмы «БуМак Опт». Всего около 25 млн. неденоминированных рублей, оцененные судом как хищение в крупном размере. Еще 2 млн. 400 тыс. руб. Маринов похитил якобы за установку перил возле одного из подъездов. Ущерб он полностью возместил, что существенно отразилось на размере наказания. Маринова приговорили к 2,5 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (так называемая «химия») со штрафом в 400 базовых величин и лишением на 3 года права заниматься определенной деятельностью.

В его обвинении было еще два пункта: по ст. 242-й (уклонение от погашения кредиторской задолженности) и ст. 423-й (неисполнение приговора, решения или иного судебного акта). По 242-й суд первой инстанции Маринова оправдал за отсутствием состава преступления, по 423-й производство было прекращено. Эта часть приключений Маринова была связана с попыткой развить бизнес по производству туалетной бумаги.

Примечательно, что в 2011 году в эфире портала TUT.BY-ТВ Андрей Маринов на полном серьезе утверждал, что такого рода белорусская продукция может конкурировать с импортной. Тогда, наверное, ему было видней. А спустя несколько лет на предложение Маринова поучаствовать в проекте по производству туалетной бумаги откликнулся владелец могилевский фирмы «НоваИнтел» Владимир Новак. (О чем, кстати, до сих пор сожалеет).

В 2014 году могилевская фирма перевела на счет фирмы Маринова «Лайкс Экспорт» более 54 млн. неденоминированных рублей. На этом совместный бизнес закончился. После долгих разбирательств, стороны пошли на мировую, обратились к медиатору и заключили соглашение, согласно которому Маринов обязался вернуть деньги своему партнеру. Обязательства свои не выполнил. К спору привлекли Экономический суд Минска, который вынес решение в пользу «НоваИнтел», однако решение суда, несмотря на несколько приказных производств, должник так и не выполнил. Более того, когда судебный исполнитель пришел арестовывать оборудование, то оказалось что оно уже не принадлежит Маринову – он его якобы продал фирме своей тети. А через некоторое время оборудование вновь вернулось в собственность Маринова. Такую вот нехитрую комбинацию он провел.

Следствие и гособвинение усмотрели в этом фиктивную сделку с целью уклонения от выплаты по долгу. Как заявил прокурор, Маринов умышленно скрыл имущество, которое могло быть конфисковано по решению суда. Однако первый суд его в этой части обвинений оправдал.

Стороны не согласились с такой трактовкой событий. Прокуратура и обвиняемый приговор обжаловали в апелляционном порядке. 13 февраля судебная коллегия по уголовным делам Минского горсуда жалобы рассмотрела. В части оправдания Маринова по ст. 242 УК приговор был отменен, уголовное было направлено по этой и ч. 1 ст. 427 УК в тот же суд для рассмотрения другим судьей.

28 марта суд Ленинского района вынес по этому делу очередной приговор. Со второго раза 45-летнего Маринова признали виновным в совершении служебного подлога и уклонении от погашения кредиторской задолженности. Получил он 1 и 1,5 года все той же «химии» соответственно. Приговор в законную силу не вступил, вероятно, Маринов его обжалует. Но уже по ранее вступившему в силу вердикту он в любом случае обязан отбыть 2,5 года в одном из 29 белорусских учреждений открытого типа. При этом отбытие наказания долг с него не спишет.

Представитель предприятия «НоваИнтел Владимир Новак в ходе следствия заявил к Маринову гражданский иск, а в суде он ходатайствовал об аресте имущества Маринова. Правда, у обвиняемого за душой ничего ценного не оказалось: автомобиль и квартира находятся в собственности его супруги. Очевидно, что на туалетной бумаге особо не разбогатеешь. Да и еще с таким отношением к партнерам. Правда, оба суда иск отклонили, а по делу Новак проходил в качестве свидетеля. По словам Владимира Матвеевича, долг Маринова перед его фирмой составляет чуть более 21 тыс. руб. А по счетам, как известно, нужно платить!