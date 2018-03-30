Как белорусы отреагировали на подорожание проезда, посылок и звонков – обзор мнений.

С 1 апреля вырастет базовая арендная величина, подорожают билеты на некоторые поезда, мобильные звонки, отдельные марки сигарет. Также в следующем месяце власти должны определиться с тем, кого относить к тунеядцам и какие услуги они будут оплачивать по полному тарифу. О том, как на эти новости отреагировали пользователи Байнета, — в кратком обзоре «Салідарнасці».

«А смысл з/п «по 500», если все услуги и товары дорожают. В соотношении все останется на своих местах. Если только хуже не станет», — недоумевает один из участников обсуждения на дискуссилнной площадке talks.by.

«И снова песня и «всем папиццот». Дорогой президент и прихвостни, вы в провинции у людей спрашивали, сколько на самом деле их зарплата? Хорошо, если 400 рублей наскребётся, а в некоторых местах так и 250 за счастье. Ближе нужно быть к народу», — возмушается другой пользователь.

И еще несколько примеров высказываний:

«Что изменится в апреле? А по сути ничего: рост цен, рост безработицы и стагнация экономики. Все стабильно, все без изменений».

«Проснулся утром. Включил интернет: подорожание и тунеядцы. Я люблю жизнь».

«Странно, президент же запретил подымать цены. Почему они его не слушаются? Это же наглое игнорирование прямых указаний».