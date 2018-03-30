В минуту всеобщего единения и ликования в Спасские ворота Кремля постучал воспетый Борисом Гребенщиковым мистический «Человек из Кемерово». Ему не пришлось звонить, он пришел сам, чтобы напомнить, что «мы зашли чересчур далеко», достав «нижнее днище нижнего ада».

«Человек из Кемерово» не демократ и не ретроград, его не волнует, кто и как правит страной, пока не сожгли его семью. Но в трагедии он, в конце концов, обвинит именно власть вне зависимости от степени ее вины, потому что он не может без отвращения и злобы смотреть на лихорадочное метание политических теней на фоне зловещего пожарища. То, что власть делала до трагедии, меркнет на фоне того, что она делает после нее. Ад — это не только то, что сгорело снаружи, но и то, что продолжает гореть в душе.

«Товарищ Президент»

У каждого русского человека есть свой индивидуальный болевой порог, как и своя собственная точка отторжения власти. Наверное, через это в России проходят почти все, только одни раньше, а другие позже. Для меня такой точкой стало 28 апреля 1986 года. Нет, не страшная суббота, когда взорвался четвертый блок Чернобыльской АЭС, а утро понедельника, когда я шел из университета и увидел, как на привокзальной площади номенклатурные авто высаживают из своих чрев стайки номенклатурных пассажиров в респираторах. В это время два миллиона киевлян метались по городу в поисках хоть слова правды о трагедии, пытаясь осмыслить, что произошло. Через три дня после этого я еще строил колонну своих студентов для торжественного прохода по Крещатику, где каждый из нас должен был получить свою «дозу счастья». В этот день я похоронил СССР вместе с «перестройкой».

Власть, конечно, не несет ответственность за каждый взрыв, пожар или аварию. Бессмысленно проводить прямую связь между трагедией и Путиным. Трагедии происходят везде — при диктатурах и при демократиях, в странах первого, второго и третьего мира, у педантичных немцев, технически продвинутых американцев и организованных как машина японцев. Почти за каждой трагедией вне зависимости от обстоятельств места и времени стоит чье-то головотяпство и разгильдяйство. Потому что все мы на этой планете всего лишь люди. Впрочем, все, что нужно сказать по этому поводу, уже сказал Дмитрий Быков, и это избавляет меня от необходимости вдаваться в подробности.

Все трагедии по-человечески похожи друг на друга, но каждая власть при этом ведет себя на фоне трагедии по своему. Русская власть традиционно ведет себя в таких случаях по-жлобски: сначала хамит людям в лицо, а потом, если получает отпор, начинает заискивать и превращает трагедию в пиар-фарс. Самым важным политическим документом этой трагической недели можно считать стенограмму совещания «силовиков» с Путиным. Вся суть происходящего, да что там происходящего, — суть всего политического момента, суть всей эпохи и вся суть режима уместились в этих двух словах обращения: «Товарищ Президент». За столом сидели люди, бесконечно застрявшие в прошлом веке России. Масштаб трагедии вдруг как-то особенно контрастно высветил всю эту советскую архаику, всю эту старческую никчемность власти с ее заезженными как старая пластинка трюками.

Власть теряет очки не на трагедиях самих по себе, которые случались и, к сожалению, будут случаться, а на выходе из них. Она вдруг концентрированно демонстрирует на конкретном примере все то, что составляло уже давным-давно ее нравственно-политическое содержание: бездарность, лживость, бездушие, алчность, беспомощность, — но не замечалось поглощенным своими проблемами обывателем. Однако в трагическую минуту обыватель отрывается от повседневной суеты и смотрит на власть другими глазами. Этот день прозрения и становится для многих той точкой окончательного отторжения, которой для меня стал Чернобыль.

Порядок второй свежести

Прямой ответственности за случившееся власть не несет. Но косвенно, опосредствованно она способствует тому, чтобы такие трагедии становились нормой русской жизни. Власть задает стандарт поведения, который копируется во всех деталях миллионами подданных. Дело в том, что, как не бывает осетрины второй свежести, так и не бывает правопорядка второй категории — то есть правопорядка для мирян. Правопорядок либо есть — один на всех, либо его нет — тоже для всех. И в этом — главное внутреннее противоречие той общественной модели, которую Кремль почти двадцать лет пытается навязать русскому обществу.

Суть предложенной Путиным концепции русской государственности, мягко говоря, не нова, и состоит в том, чтобы совместить воедино право на произвол для «ближнего круга» с требованием тотального и неукоснительного соблюдения законов и правил всеми остальными, кто в этот круг не входит. То есть, по замыслу президента, Игорь Сечин может игнорировать правосудие и не являться в суд, а начальник пожарной охраны обязан строго и неукоснительно соблюдать все инструкции. Такого в жизни не бывает, и дело здесь не в либерализме. Путин не дотягивает даже до скрытно пропагандируемого Кремлем сталинизма. Либо Сечин и начальник охраны будут одинаково «трястись от страха» и боятся нарушить правила, либо и Сечин, и начальник пожарной охраны будут вместе плевать на законы. Невозможно совместить фаворитизм и тоталитаризм, не говоря уже о демократии.

Высшая власть развращает низшую, а вместе с ней и весь народ. В России каждый бык считает, что ему позволено все то, что позволено Юпитеру. Многочисленные мелкие начальники копируют поведение крупных начальников. Вертикаль власти — одна из величайших русских утопий. Еще Гоголь заметил, что в России сначала одного чиновника ставят контролировать действия другого чиновника, а потом требуется третий чиновник, чтобы контролировать действия первых двух. В этом суть вертикали власти. Путин создал систему, через которую не проходит управленческий сигнал, потому что на каждом следующем шаге она плодит своих «неприкасаемых», которым никакой закон, не говоря уже о правилах техники безопасности, не писан.

Опосредствованно трагедия в Кемерово является апофеозом правового нигилизма, насаждаемого сверху. В стране, где не соблюдается Конституция, не могут соблюдаться предписания МЧС. Правопорядок гниет с головы, но, судя по стенограмме совещания у Путина, чистить его будут с хвоста. А это значит, что людей из Кемерова перед воротами Спасской башни будет становиться еще больше.