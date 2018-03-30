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Скандалы
30.03.2018
Салiдарнасць
Антикризисный управляющий и главный бухгалтер витебского предприятия начисляли себе завышенную зарплату

Общая сумма незаконной прибавки превысила сорок тысяч рублей.

Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.

В качесве обвиняемых выступают 54-летний житель Барановичей Брестской области и 57-летняя жительница Витебска, сообщает сайт СК.

По данным следствия, антикризисный управляющий в производстве по делу о банкротстве одного из ОАО Витебска, используя свои служебные полномочия, дал незаконные указания главному бухгалтеру о применении корректирующего коэффициента (3 вместо установленного 1) при начислении ему заработной платы.

В результате с февраля по декабрь прошлого года на карт-счет должностного лица перечислена заработная плата в сумме более 14000 рублей, которыми мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Обвинение также предъявлено главному бухгалтеру общества. По данным следствия, женщина в течение двух лет необоснованно начислила себе заработную плату на общую сумму более 26500 рублей. Она вносила ложные сведения в платежные поручения о сумме своей заработной платы, на основании которых впоследствии перечислялись денежные средства на ее карт-счет.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

 
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