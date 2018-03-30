Подорожают билеты на поезда, звонки и посылки, определятся с тунеядцами. Что изменится в апреле

В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная величина, подорожают билеты на некоторые поезда, мобильные звонки, отдельные марки сигарет. Кроме того, в следующем месяце власти должны определиться с тем, кого относить к тунеядцам и какие услуги они будут оплачивать по полному тарифу.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ожидают белорусов в апреле и как они скажутся на толщине наших кошельков.

Подорожают билеты на поезда

В Беларуси с 1 апреля вырастет стоимость проезда на железнодорожном транспорте — на региональных и межрегиональных линиях. К примеру, тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных увеличатся на 24% и 32% соответственно.

К примеру, билет в общем вагоне (сидячем) поезда с пассажирскими вагонами локомотивной тяги на расстояние от 1 до 10 километров подорожает с 1,84 до 2,43 рубля, в плацкартном вагоне в этом же поезде на такое же расстояние — с 2,98 до 3,94 рубля.

Ранее с 20 марта подняли стоимость проезда на городских линиях и региональных линиях экономкласса.

Вырастет базовая арендная величина

В Беларуси базовая арендная величина с 1 апреля вырастет до 16 рублей 11 копеек. Она применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности.

Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.

В последний раз базовая арендная величина повышалась с 1 апреля прошлого года до 15,2 рубля.

Поднимут цены на некоторые сигареты

В Беларуси с 1 апреля вырастут цены на некоторые марки сигарет. Цены вырастут от 5 до 27 копеек.

Так, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» Rothmans Demi Click Amber с 1 апреля будут стоить 1,9 рубля (сейчас они стоят 1,85 рубля), а Kent Double Mix — 2,65 рубля (сейчас — 2,6 рубля).

Кроме того, с 1 апреля на сигареты Kent Blue, Kent Navy Blue, Kent Silver, Kent White будут установлены цены на уровне 2,95 рубля.

Подорожает отправка посылок

«Белпочта» со 2 апреля изменит тарифы на некоторые услуги почтовой связи. Так, вырастут тарифы на отдельные нерегулируемые внутриреспубликанские услуги почтовой связи общего пользования: пересылка простых мелких пакетов, отправлений 1 класса, заказной письменной корреспонденции, корреспонденции с объявленной ценностью, посылок.

Определят, кто будут считаться тунеядцами

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

К 1 апреля должны выработать список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Кроме того, будет определено, кто из не занятых в экономике будет подпадать под действие нового декрета — по истечении какого периода неучастия в работе экономики.

То есть в апреле власти, пожалуй, должны наконец-то озвучить, кого будут причислять к тунеядцам и какие услуги они будут оплачивать по полному тарифу.

Узнаем, вышли ли на зарплату в 1000 рублей

К 1 апреля средняя зарплата белорусов должна достигнуть 1000 рублей, поручил 2 марта Александр Лукашенко правительству. При этом всем белорусам должна быть обеспечена «одинаково комфортная жизнь». Президент заслушал отчет правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

В третьей декаде апреля узнаем, получилось ли в очередной раз выйти на зарплату в 1000 рублей.

Подорожают мобильные звонки

С 1 апреля компания velcom намерена изменить стоимость в отношении услуг мобильной связи. Так, уровень абонентской платы, стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, мобильного интернета, SMS, MMS, единовременных взносов, а также специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличится не более чем на 3%.

Новые тарифы от «Белтелекома»

Компания «Белтелеком» объявила о повышении тарифов с 1 апреля на интернет и телефонные услуги. Стоимость услуг доступа в сеть Интернет увеличится в среднем на 3%.

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи.

Изменения стоимости в пределах 6 процентов коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.