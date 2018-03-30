.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Цитата. Почему в головах россиян нет противоречия, когда они обвиняют и одновременно поддерживают Путина
Криминальный боевик под Оршей: распылил газ, порезал ножом милиционера и убежал в лес
Лукашенко: «Если в России решили нас наклонять постоянно, будем искать свое счастье в другом месте»
Капский: «Нам приятно, если нас будут называть трактористами»
«Как ходоки у Ленина». Шумченко рассказал, что увидел у кабинета Кочановой
Муж одной из руководительниц БТ погорел на туалетной бумаге
Антикризисный управляющий и главный бухгалтер витебского предприятия начисляли себе завышенную зарплату
Подорожают билеты на поезда, звонки и посылки, определятся с тунеядцами. Что изменится в апреле
Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления ряда СМИ
Жонка брытанца, асуджанага ў Беларусі: «За тое, што апрануў цёплыя штаны, ён мусіць сядзець яшчэ 6 месяцаў?»
Российское пиар-агентство предложило «НН» за деньги разместить «компромат» на «Славкалий»
Почему держать семьи на «игле» пособий и льгот — вредно
За гранью. Медведь напал на мужчину после того, как тот пьяный полез целоваться
К выходным потеплеет до +16°С
Лавров объявил о зеркальной высылке западных дипломатов
Был пилотом борта №1 и не первый раз брал взятку. Главе Департамента авиации предъявили обвинение
Арямнов: «Если употреблять сало как допинг, то в организме формируется такое вещество, как «пердоний»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко не разобрался в причинах «бардака»
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Лукашенко заявил, что Абхазию «превратили непонятно во что». Правда или нет?
Невзоров: «Все эти артисты как будто часами ждали пожара с трупами, чтобы вырваться в эфир»
«Сколько пафосных слов. А по факту куча чиновников будет ездить за бюджетные деньги по командировкам»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Растаев: «Этот невероятный кошмар мог случиться только в России»
Дзе была «народная апазыцыя» 25 сакавіка
«Беларуси только не надо лезть. Это терки России, а не наши»
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Мустафа Найем: «Это совсем не повод соревноваться в скотстве»
Архитектор: «Не надо бояться прослыть чудаком, задавая вопросы про меры безопасности»
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
Спасибо Путину!
Фотограф спас 30 малышей в кемеровском ТЦ благодаря «игрушечному» противогазу
Цыганкоў: «Перад вачыма будзе стаяць той момант, калі Воля ляжыць на асфальце»
Мнение дня: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»
Правозащитница: «Тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
5 нетыповых здымкаў з Дня Волі
Белорусы – от мала до велика – на самом массовом Дне Воли последних лет. Фоторепортаж
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
30.03.2018
Салiдарнасць
Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления ряда СМИ

Заместитель министра информации получил новые функции.

Павел Легкий назначен уполномоченным представителем государства в органах управления ряда СМИ Беларуси.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Из документа следует, что Легкий назначен представителем в руководство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», на общее собрание акционеров этого общества. Также он будет представлять государство в руководстве Второго национального телеканала, Столичного телевидения и белорусско-американского совместного предприятия «Би Эй Интернэшнл».

Павел Легкий. Фото: БЕЛТА

Павел Легкий в 2003-2012 годах был руководителем пресс-службы Александра Лукашенко, после несколько лет — советником-посланником белорусского посольства в России. Заместителем министра информации Легкого назначили в январе 2018 года.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.3 (оценок:7)
Главное
«Позорище» Лукашенко в трех цифрах
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это
Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов
Секс-оргии богов IT-отрасли в Кремниевой долине
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY