Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления ряда СМИ

Заместитель министра информации получил новые функции.

Павел Легкий назначен уполномоченным представителем государства в органах управления ряда СМИ Беларуси.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Из документа следует, что Легкий назначен представителем в руководство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», на общее собрание акционеров этого общества. Также он будет представлять государство в руководстве Второго национального телеканала, Столичного телевидения и белорусско-американского совместного предприятия «Би Эй Интернэшнл».

Павел Легкий. Фото: БЕЛТА

Павел Легкий в 2003-2012 годах был руководителем пресс-службы Александра Лукашенко, после несколько лет — советником-посланником белорусского посольства в России. Заместителем министра информации Легкого назначили в январе 2018 года.