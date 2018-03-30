Российское пиар-агентство предложило «НН» за деньги разместить «компромат» на «Славкалий»

Неделю назад одно из российских PR-агентств предложило «Нашей Ниве» за вознаграждение разместить предоставленный ими текст, в котором как будто бы правдоподобно рассказывается об условиях строительства Нежинского рудника под Любанью — тот возводится силами немецкого концерна Deilmann-Haniel GmbH по заказу «Славкалия» (принадлежит российскому миллиардеру Михаилу Гуцериевым).

«К редакции обратился один из сотрудников (он пожелал остаться неназванным) организации, работающей на строительстве рудника и поделился своими опасениями о содержании заключенного сторонами договора, — так начинается предложенный к публикации текст. — Оказалось, контракт заключен таким образом, что в случае спора по его основным условиям у немцев всегда будет преимущество. Копия контракта имеется в распоряжении редакции, и мы можем только подтвердить доводы нашего источника: непонятно, что заставило «Славкалий» заключить контракт на заранее неравноправных условиях».

Нежинский горно-обогатительный комбинат.

Далее в тексте утверждалось, что «представителей «Славкалия» склонили к заключению сделки коррупционными методами», что Deilmann-Haniel GmbH «может совершать аварии и ничего им за это не будет» и так далее.

Конечно, ни имени таинственного «сотрудника», ни «документов», на которые делались ссылки, не было.

Поэтому мы сделали вывод, что это попытка манипуляции общественным мнением со стороны каких-то бизнес-кругов, заинтересованных в расторжении контракта.

Мы обратились за комментарием к главе «Славкалия» Михаилу Гуцериеву.

Тот утверждает, что письмо ложное, так как при заключении контрактов компания не может руководствоваться чужими интересами.

«Хочу подчеркнуть: Deilmann-Haniel входит в число ведущих компаний в области горного строительства и тоннелестроения. За 130 лет компания построила более 500 шахтных стволов в таких странах как Германия, Россия, Китай, Испания. Другой наш немецкий партнер — Herrenknecht — крупнейший мировой производитель стволопроходческих комплексов, успешно работающий в том числе в США и Канаде.

Разработка и согласование всего объема документов взаимодействия Deilmann-Haniel и «Славкалия» — это сложнейший и длительный процесс, который требовал детального изучения со стороны инженеров, технологов, строителей, юристов, менеджеров. Итоговый документ максимально учитывал интересы как немецкой, так и белорусской стороны. Сегодня Deilmann-Haniel выполняет свои обязательства перед «Славкалием» в полном объеме, строительство Нежинского ГОКа осуществляется в строгом соответствии с отведенными сроками», — такой комментарий Гуцериева получила «Наша Нива». Но кому может быть выгоден такой вброс?

Наши источники в калийной отрасли полагают, что ситуация может быть выгодной конкурирующей компании — «Уралкалию».

«Уралкалий» ведет затяжную войну с Deilmann-Haniel, готовит против немецкой фирмы иск и таким образом может стремиться создать отрицательное «паблисити» компании в медиа-сфере стран СНГ.

Отметим, что предложенная «Нашей Ниве» статья была в результате опубликована на некоторых российских сайтах с некоторыми правками в стиле изложения, но с теми же самыми «фактами».