Почему держать семьи на «игле» пособий и льгот — вредно

Десятки видов пособий и льгот для семей говорят не только о заботе государства, но и о количестве родителей, не способных самостоятельно обеспечить своих детей.

Страны Восточной Европы и постсоветского пространства, как и большинство стран в мире, перешли к тому периоду, когда важно не количество живущих в стране людей, а качество человеческого капитала. Вот почему национальные семейные политики, основанные на данных прошлого века и нацеленные на увеличение рождаемости, чаще всего оказывается недейственными. Они не учитывают сильно изменившиеся реалии и переход к жизни в условиях четвертой промышленной революции, когда потребности людей удовлетворяются, благодаря цифровым технологиям и роботизации, а условия труда кардинально меняются.

В таких условиях стремление к расширенному воспроизводству — не просто неактуальная, но даже вредная идея, говорят демографы. Ведь получается, что государство побуждает население рожать детей, которые потом могут остаться без работы или не найти себе применение в новом мире. Не говоря уже о том, что им придется жить в условиях перенаселения планеты и проблем с экологией, считает член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ирина Унжакова.

— Посмотрите на литовцев, их мало – в стране живет меньше 3 миллионов человек. Но качество жизни у них в среднем лучше, чем у тех же индусов, которых миллиард. Так к чему стремиться: чтобы в стране росло количество относительно бедного населения или все же чтобы те, пусть и немногочисленные, поколения, которые придут нам на смену, жили как можно состоятельнее и счастливее? – задается вопросом Ирина Унжакова.

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