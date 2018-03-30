Кемеровчанин, потерявший семью, сначала обвинял Путина, а теперь – «майданщиков»

Удивительные метаморфозы происходят с Игорем Востриковым, который стал лицом протестов в Кемерово после пожара, в котором погибли 64 человека.

Сам Востриков потерял жену, сестру и троих детей. И поначалу винил во всем Путина.

Но не прошло и недели, как кемеровчанин «переобулся». Теперь он защищает Владимира Путина и Амана Тулеева, а поносит «майданщиков».

Когда человек, потерявший пятерых родственников, говорит: «А администрация здесь при чем наша?» – это вершина раболепия. Особенно, если учесть, что торговый центр «Зимняя вишня», в котором погибли люди, много лет функционировал фактически без системы противопожарной безопасности, а власти закрывали на это глаза…

Однако на самом деле ничего удивительного в случившемся нет. Публицист Аркадий Бабченко обнаружил, что до трагедии Игорь Востриков был ярым путинистом, что следует из его аккаунта. Вот одно из многочисленных подтверждений тому.

И, тем не менее, видео, в котором Востриков заступается за хорошего царя и неплохого губернатора, – это, пожалуй, одна из самых ужасных иллюстраций того, что происходит с homo sapiens в современной России.

Путин создал предпосылки для повторения кемеровской трагедии