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30.03.2018
Как шеф-повара троллят воинствующих веганов

Воинствующие веганы часто приносят головную боль владельцам ресторанов, а те сопротивляются как могут.

В Торонто хозяин и шеф-повар мясного ресторана Antler Майкл Хантер устроил воинствующим веганам настоящую моральную пытку, пишет Medialeaks.

Ресторан, который подаёт в том числе оленину и мясо диких кабанов, в течение нескольких недель атаковали протестующие. Активисты блокировали заведение с плакатами, выкрикивали лозунги против убийства животных. Фото и видео со своих акций они выкладывали в соцсетях.

Когда активисты пришли к ресторану с огромным плакатом, гласящим, что «цыплята умеют проявлять сострадание», Хантер не выдержал. Он притащил к окну приборы для приготовления еды и достал ногу дикого оленя. Сперва повар начал демонстративно выверенными движениями разделывать мясо на глазах у негодующей толпы.

Затем мясо было обжарено, после чего Хантер уселся напротив окна и демонстративно начал закусывать.

Как пишет Mail Online, толпа пришла в неистовство. Они пытались останавливать прохожих и доказывать, что за окном совершается преступление. Но многие недоумевали, из-за чего вообще шум.

— Он убил человека? — спросил один из прохожих. — Это вредно для здоровья? То, что он делает — законно?

Вскоре подоспела полиция, и демонстранты уже обрадовались, что сейчас убийца получит по заслугам. Двое копов вошли в ресторан, оставив веганов за дверями. Однако, к их разочарованию, наказания не последовало. Полицейские минут десять говорили о чём-то с Хантером, посмеялись и ушли.

— Меня это потрясло. Мне стало очень грустно. Для меня это просто животное, и это животное, которое не хотело умирать, — рассказал один из протестующих Марни Угар.

На сайте ресторана говорится, что они придерживаются этических норм добычи животных, а после недельных протестов Хантер даже добавил в меню несколько вегетарианских позиций, пригласив протестующих присоединиться к клиентам. Естественно, те отказались.

Ресторатора поддержали местные фермеры и поставщики мяса. Питер Санаган, владелец одного из крупных мясных магазинов, в беседе с National Post посоветовал митингующим пикетировать тот же «Макдоналдс», на заводах и фермах которого «происходят более страшные вещи».

Когда журналисты спросили у активистов, почему они устроили осаду именно этому маленькому ресторанчику, они ответили, что «не хотят атаковать сетевые рестораны, потому что там их голоса не будут услышаны». К тому же, по их мнению, владелец ресторана обманывает, говоря о концепции «гуманной добычи» мяса.

А пару лет назад в Дублине владелец кафе White Moose Пол Стенсон и вовсе запретил любителям растительной пищи заходить в своё заведение под угрозой расстрела.

Сперва, правда, бизнесмен попытался договориться и всего лишь попросил веганов предупреждать о своём визите, чтобы персонал успел подготовиться.

***

ВНИМАНИЮ ВЕГАНОВ

Пожалуйста, не приходите в наше кафе без предварительного уведомления и не смотрите на нас потом так, словно у нас десять голов, из-за того, что в нашем меню нет 50 позиций, удовлетворяющих ваши индивидуальные требования к питанию. Наш шеф-повар будет более чем счастлив приготовить для вас несколько блюд и позаботиться о вашем пребывании. Просто предупредите о вашем визите.

Пол Стенсон

***

В комментарии к этому объявлению пришли веганы в прямом смысле со всего мира. Были оставлены сотни гневных отзывов, многие говорили о том, что не надо учить, что им делать.

***

Olivia Lally

Тон этого поста не дружелюбный. Он подразумевает, что обслуживание веганов — это вызов для вас и вы находите это раздражающим. Это отстой, и я не хотела бы поддерживать ваш бизнес в связи с этим.

***

Dani Fleming Boyce

Вы, очевидно, не имеете понятия о правильном питании. Я думаю, что обслуживание клиентов в пищевой промышленности — это не для вас.

***

На следующий день Стенсон написал, что отныне веганам вход в кафе запрещён. Ситуация накалилась до предела ещё из-за того, что в посте бизнесмена прозвучала угроза: «Любой веган, попытавшийся зайти в кафе, будет застрелен в упор». Bладелец White Moose даже специальный автомат на бар положил.

«Мы с нетерпением ждём возможности снова приветствовать вас, веганов, в нашем кафе»

По словам Стенсона, это будет честная игра. Раз уж веганы называют поедание мяса убийством, придётся соответствовать.

После этого противостояние переместилось в офлайн. Веганы начали устраивать возле кафе акции протеста, которые Стенсон комментировал в своём духе, обращаясь к протестующим в фейсбуке.

***

Пожалуйста, имейте в виду, что наше кафе работает только в дневное время. Наши часы работы хорошо видны как на нашей странице в фейсбуке, так и на нашем сайте. Возможно, вам захочется ознакомиться с ними, прежде чем появиться в дверях.

Однако вы можете протестовать и напротив главного входа в наш отель. Там есть система видеонаблюдения, транслирующая видео на мой телефон. Пожалуйста, идите туда, если не возражаете. Обещаем сдерживать наш смех.

***

Тем временем страницу кафе в фейсбуке продолжали атаковать сотни разгневанных веганов. И в один момент даже показалось, что Пол сдался. Он даже опубликовал извинения. Очень своеобразные извинения.

***

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВИНЕНИЕ ПЕРЕД ВЕГАНАМИ

Дорогие друзья-веганы! Вероятно, я очень расстроил многих из вас своими недавними сообщениями. Отрицательные отзывы приходят в огромном количестве каждую минуту. Мне сказали, что я должен взять это на себя и что я единственный способен остановить поток негативных отзывов, принеся онлайн-извинения всем веганам, которых я обидел.

Обычно я не отступаю, но я вынужден сделать это. Итак, моим друзьям-веганам во всём мире. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться за то, что я сказал в прошлых сообщениях. Для меня было совершенно не характерно заявить, что вы будете застрелены в упор, если попытаетесь войти в наше кафе. Гораздо более справедливый способ — это положить яд в вашу пищу.

Простите ещё раз, люди.

P.S. Пошли вы!

***

Несмотря на бешеную ненависть со стороны потенциальных клиентов, рейтинг кафе не пострадал, пишет Mail Online. Помимо негатива, Стенсон получал сотни комментариев со словами поддержки, а оставить пять звёзд на странице кафе приходило множество других владельцев заведений, которых веганы достали не меньше.

В итоге Стенсон публично поблагодарил веганов за рекламу, которую они сделали его заведению.

***

Спасибо вам, ребята! Наше кафе стало вирусом в Новой Зеландии, Австралии, Америке и Германии (это лишь некоторые из стран). Оно попало на первые страницы таких сайтов, как Imgur, Reddit и Yahoo. Есть уже по крайней мере восемь различных страниц в фейсбуке, посвящённых нашему кафе. Если бы вы выставляли цену за такую рекламу, то легко могли бы говорить о шестизначной сумме.

P.S. Вход вам по-прежнему запрещён.

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