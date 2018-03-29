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29.03.2018
TUT.BY
За гранью. Медведь напал на мужчину после того, как тот пьяный полез целоваться

Житель деревни Пукшино Витебского района Алексей Ипатов, на которого в ночь на 24 марта напал медведь, продолжает лечение в больнице. В частности, ему делают уколы против бешенства. 42-летний мужчина поделился подробностями своих приключений. Оказывается, перед медвежьей атакой пострадавший и двое его земляков кормили лесного гостя… вареньем.

Пострадавший Алексей Ипатов. Скриншот сюжета ОНТ

Сельчанин рассказывает, что в тот вечер с медведем развлекалась целая компания — он сам, его отчим и сосед. Кормили его вареньем. Медведь даже дал себя погладить. Мужчины были выпившими.

— Я ему говорю: «Мишка, мишка!». Он ко мне начал идти. Я — к нему. Подошел, погладил его, — рассказал ОНТ Алексей Ипатов.

Затем отчим пошел в хату, а сосед — домой. Алексей остался с медведем один на один. Хотел сфотографироваться с ним на память, но не получилось — никто из сельчан не захотел делать такие кадры. Тогда мужчине пришла мысль обнять и поцеловать лесного жителя. Но если варенье из банки медведь ел с удовольствием, то панибратства со стороны пьяного человека не потерпел.

— Мишка стал на задние лапы — и резко стал падать на меня, то есть подминать под себя. Начал рвать лапами спину, руки и укусил, — вспоминает пострадавший.

Спас Алексея его сосед Дмитрий Жуковский. Он услышал крик, выбежал и начал пугать зверя. Потом к нему присоединился сын. Вдвоем мужчины отогнали медведя и завели Ипатова в дом, вызвали ему скорую.

Алексею повезло, что на нем была теплая куртка — иначе травмы от медвежьих зубов и когтей могли быть намного серьезнее.

Мужчина лечится в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Врачи говорят, что пострадавший поступил к ним с царапинами, ссадинами, укусами на руках, спине, бедрах. Ему назначили курс вакцинации против бешенства — есть подозрение, что медведь может быть болен.

Медведь, которому на вид, по оценке охотников, 3−4 года, скорей всего, забрел в Пукшино из российских лесов. Появляться в этих местах он начал полгода назад — еще осенью. Его часто видели жители и охотники в окрестностях Пукшино, а также деревень Глазомичи, Яновичи. Зверь не боялся людей и отпугивающих выстрелов в воздух, разорил пасеку у егеря, пугал грибников, пытался пробраться в коровник на ферме.

Осенью сельчане сделали запрос в Минприроды на отстрел медведя. Но животное относится к краснокнижному виду и убивать его нельзя. Людям посоветовали отгонять и отпугивать зверя. Этим продолжают заниматься и после его нападения на человека.

— Животное с помощью шума отогнали на 7−9 километров от деревни Пукшино. Егери и охотники продолжают контролировать местность. Если зверь снова приблизится к деревне, будет рассмотрен вопрос о его изъятии. Если выяснится, что у медведя есть заболевание, опасное для людей, то будет принято решение о его отстреле, — сообщили TUT.BY в Витебской районной организационной структуре Белорусского общества охотников и рыболовов.

Деревня Пукшино находится на территории Суражского лесхоза. Прошлым летом эти леса в Витебском регионе пережили настоящее нашествие медведей. Фотоловушки лесхоза зафиксировали как минимум 35 хищников. Животные перебирались в Беларусь из-за лесных пожаров в России. В поисках еды медведи заглядывали в местные деревни.

 
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