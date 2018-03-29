.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
За гранью. Медведь напал на мужчину после того, как тот пьяный полез целоваться
К выходным потеплеет до +16°С
Лавров объявил о зеркальной высылке западных дипломатов
Был пилотом борта №1 и не первый раз брал взятку. Главе Департамента авиации предъявили обвинение
Арямнов: «Если употреблять сало как допинг, то в организме формируется такое вещество, как «пердоний»
Блогера Кабанова оштрафовали за то, что снимал, как люди кормили голубей
Монолог пенсионерки, которая заработала на хорошую жизнь. Но так ее и не получила
Четвертый раз за март в Беларуси дорожает бензин
Захарова процитировала Достоевского: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь»
Лукашенко поручил главе КГБ наладить производство лыжероллеров
В Беларуси распадается почти половина браков
Родственники погибших в «Зимней вишне» узнали, кто запер дверь в кинозале
Лукашенко похвалил «зверский характер» Домрачевой и обратился к паралимпийцам: «Вы просто красавцы!»
Лукашенко – про мужчин-биатлонистов: «Такого позорища в стране быть не должно»
Цифра дня. Белстат назвал, сколько белорусов выезжает на заработки за границу
Подполковник из Печей, бравший взятки колбасой, лишен звания и отправлен за решетку
Мустафа Найем: «Это совсем не повод соревноваться в скотстве»
В венесуэльской тюрьме в пожаре погибли 68 человек
Архитектор: «Не надо бояться прослыть чудаком, задавая вопросы про меры безопасности»
В ЕАЭС урезают лимиты на ввоз товаров из-за границы, что скажется и на белорусах
Рига выделит помощь семьям погибших в «Зимней вишне». Названа сумма в евро
Вратари сборной Беларуси подрались во время матча. Видеофакт
Полиция рассказала, где отравили Скрипаля
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Цитата дня. Министр здравоохранения объяснил, почему в больницах не хватает врачей
Заико: «Александр Григорьевич, вам впендюрили фуфло»
Путин создал предпосылки для повторения кемеровской трагедии
Растаев: «Этот невероятный кошмар мог случиться только в России»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Нацбанк хочет помешать белорусам брать слишком много кредитов. Чем это грозит гражданам?
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
Спасибо Путину!
Фотограф спас 30 малышей в кемеровском ТЦ благодаря «игрушечному» противогазу
Цыганкоў: «Перад вачыма будзе стаяць той момант, калі Воля ляжыць на асфальце»
Мнение дня: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»
Правозащитница: «Тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы»
Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
5 нетыповых здымкаў з Дня Волі
Белорусы – от мала до велика – на самом массовом Дне Воли последних лет. Фоторепортаж
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
29.03.2018
Салiдарнасць
К выходным потеплеет до +16°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в пятницу, 30 марта, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный: ночью и утром порывистый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от +1°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку страны; во второй половине дня она повысится до 0..+6°С, на юго-западе до +7..+11°С.

В субботу, 31 марта, ночью в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем на большей части территории дожди. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +3..+9°С, по юго-западу +10..+13°С.

В воскресенье, 1 апреля, на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Ветер южной четверти порывистый, днем по юго-востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по северо-востоку страны около 0°С, максимальная днем от +6°С по северу до +16°С по юго-востоку.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Глас народа в приемной Лукашенко: «Мы тут как селедки в бочке»
Все, что нужно знать о посевной в Беларуси
Дипломатическая катастрофа Путина
Невзоров: «Все эти артисты как будто часами ждали пожара с трупами, чтобы вырваться в эфир»
«Сколько пафосных слов. А по факту куча чиновников будет ездить за бюджетные деньги по командировкам»
Секс-оргии богов IT-отрасли в Кремниевой долине
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY