К выходным потеплеет до +16°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в пятницу, 30 марта, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный: ночью и утром порывистый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от +1°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку страны; во второй половине дня она повысится до 0..+6°С, на юго-западе до +7..+11°С.

В субботу, 31 марта, ночью в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем на большей части территории дожди. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +3..+9°С, по юго-западу +10..+13°С.

В воскресенье, 1 апреля, на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Ветер южной четверти порывистый, днем по юго-востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по северо-востоку страны около 0°С, максимальная днем от +6°С по северу до +16°С по юго-востоку.