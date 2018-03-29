Лавров объявил о зеркальной высылке западных дипломатов

Россия ответит всем странам, выславшим российских дипломатов, зеркально. Однако меры в отношении США помимо высылки 60 дипломатов подразумевают еще и закрытие генконсульства в Петербурге.

Посол США в России Джон Хантсман в четверг, 29 марта, был вызван в МИД, где его проинформировали об ответных мерах на высылку российских дипломатов, рассказал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Трансляция велась на сайте МИД.

Говоря об ответных мерах США, выславших российских дипломатов, Лавров отметил, что они будут «зеркальными, и не только». В отношении остальных стран «тоже все зеркально».