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Комментарии
29.03.2018
Олег Горунович, Трибуна
Белорусских тренеров и спортсменов жалко, потому что они вынуждены слушать это

Кажется, дилетантам в нашей стране не хватает скромности.

Фото: president.gov.by

Не хочется говорить очевидные вещи, но и молчать получается не всегда. Вот наберешь полные легкие воздуха, рот закроешь, до десяти и даже до ста сосчитаешь – и все равно хочется сказать.

В общем, не буду себя сдерживать и постараюсь коротко.

Мне жалко белорусских тренеров и белорусских спортсменов. И когда они плохо выступают жалко, и когда получают травмы жалко, но больше всего мне их жалко после встречи с нашими чиновниками. Конечно, наши чиновники – люди самобытные, харизматичные, но, кажется, некоторым из них не хватает скромности. Банальной скромности, которая обычно одергивает воспитанного дилетанта, когда у того открывается рот и из него вот-вот вылетит безапелляционный совет профессионалу.

Белорусские профи в спорте регулярно получают рекомендации от высокопоставленных дилетантов, а получив, еще и вынуждены делать вид, что рекомендации не просто хорошие, а очень хорошие – ведь дилетанты-то высокопоставленные. Именно по этой причине наших спортсменов жалко особенно. Им раскладывают гонки, объясняют, какой прыжок надо было заявлять в финале – и остается только благодарить и согласно кивать.

При этом, возможно, спортсменам и тренерам внимание чиновников даже приятно, но со стороны это выглядит…

Александр Лукашенко сказал белорусским олимпийцам налегать на сало после гонок – как думаете, сколько человек, присутствовавших на встрече, ему возразит хотя бы постфактум? Напротив, будут рассказывать о пользе жиров и что действительно сало помогает готовиться к соревнованиям. Не удивлюсь, если на Макаенка сварганят сюжет или целый документальный фильм на эту тему.

Арямнов: «Если употреблять сало как допинг, то в организме формируется такое вещество, как «пердоний»

Недавно на нашем сайте вышел классный материал о том, как Леброн Джеймс держит себя в форме. В 33 его статистические показатели по-прежнему на космическом уровне. Так вот, в материале нет ни слова о сале. Хотя Джеймс в год тратит примерно полтора миллиона долларов на свое тело – неужели ни бакса не уходит на сало? Как вообще этот чувак смог чего-то добиться в спорте без такого замечательного допинга?

Кстати, когда глава государства то ли в шутку, то ли всерьез озабочен поиском самого лучшего допинга, это тоже вызывает вопросы. Мы же за чистый спорт, какой допинг? Может, нам о тренировках лучше подумать?

Пример заразителен, и от панибратства со спортсменами не могут удержаться и номенклатурщики рангом пониже. Мой любимый – уже бывший министр спорта Олег Качан. Его спич перед хоккеистами должен войти в антологию самых диких выступлений белорусских чиновников. Качан не только требовал от Мезина, уже тогда находившегося в статусе легенды, ловить шайбу зубами (это, наверное, все помнят), но и что-то задвигал про необходимость продавать машины и квартиры, чтобы вернуть государству деньги, а также о плане на прирост мышечной массы. Министр, в свое время обучавший девочек баскетболу, конечно же, знал, о чем говорит.

Новый руководитель спортивной отрасли еще не проявил себя так ярко, однако некоторые тревожные симптомы уже наблюдаются. Высказался бывший артиллерист и бывший сотрудник Службы безопасности президента о том, как добиться успеха в биатлоне – и у меня защемило сердце. Ей-богу, как мы раньше не догадались: надо всего лишь скопировать программу подготовки Фуркада!

Министр убежден, что Фуркад – обычный человек, президент убежден, что на чемпионатах мира по хоккею наши играют с фаворитами, но не со сверхвеликими, даже если это канадцы. Как же все легко на словах: скопировать, постараться или лечь костьми – и победа у нас в кармане. Знаете, что это все напоминает? А вот что. Как говорится, смотрите классику.

«Позорище» Лукашенко в трех цифрах

 
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