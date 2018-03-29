Был пилотом борта №1 и не первый раз брал взятку. Главе Департамента авиации предъявили обвинение

Владимира Костина задержали вместе с взяткодателем 20 марта. Сейчас оба находятся в СИЗО КГБ.

Владимир Костин. Фото: dosaaf.gov.by

О том, что на директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина надели наручники, стало известно из официального сообщения КГБ. Говорилось: его задержали с поличным при получении взятки в 3500 долларов. Вместе с Костиным задержан и взяткодатель. Оба с 20 марта находятся в СИЗО КГБ.

— Это далеко не первая взятка, Костин систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, — рассказал источник TUT.BY.

В отношении главы Департамента авиации Минтранса Беларуси Владимира Костина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Человеку, который передавал ему деньги, предъявили обвинение по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере). Если вина будет доказана, фигуранту уголовного дела грозит до семи лет лишения свободы.

Владимир Костин — пилот 1 класса, общий налет — более 10 тысяч часов. Ранее СМИ сообщали, что большая часть летной карьеры Костина пришлась на перелеты ВИП-пассажиров. Он также был пилотом борта № 1.

Известно, что предшественник Костина Вадим Мельник в 2015 году был приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере и в покушении на завладение имуществом.

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