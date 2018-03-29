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Комментарии
29.03.2018
Светлана Метёлкина
«Позорище» Лукашенко в трех цифрах

Глава Беларуси назвал «позорищем» результаты белорусских биатлонистов-мужчин. Но, кажется, забыл о собственных результатах.

— Такого позорища, как в биатлоне у мужиков, в стране быть не должно. Тем более, что настораживает, мы ведь сверху падаем вниз. Меня вообще поражает, когда мужик не может на уровне других пробежать 10 км. А еще хуже — стрелять не умеет, хуже девчонок, — распекал Лукашенко спортсменов на встрече с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года. — Это что за мужики, что это вообще за подготовка и что это за тренер?

Гнев главы государства по поводу спортивных результатов вызывает некоторое недоумение. И дело тут не столько в формулировках, которые явно выходят за рамки элементарных норм культуры (в излишней корректности руководитель никогда замечен не был). Однако возникает закономерный вопрос: упрекая кого-то в «позорище», не стоит ли взглянуть на собственные успехи?

А вот тут, кажется, у оратора дела могут оказаться похуже тех «мужиков», которые «не могут пробежать 10 км».

Стоит оценить лишь три цифры, и сразу станет понятно, что «позорище» — это не то, что твоя страна не берет медали, а то, что она может брать только кредиты, а иного способа управления ты не знаешь. Как известно, на 1 января 2018 года валовый внешний долг государства достиг исторического максимума в 25 млрд долларов.

«Позорище» — это не чей-то промах на огневом рубеже, а когда ты нацелился на зарплату в тысячу долларов, а не можешь попасть даже в 500 — и никаких драйверов для роста, кроме административных, не имеется. На сегодня средняя зарплата белорусов составляет 431 доллар.

«Позорище» — это не медленный бег спортсменов, а бег экономики на месте — а иногда и обратным ходом. ВВП Беларуси за 2017 год не смог достичь даже уровня 2014 года (53 миллиарда долларов против 76).

Это вот и называется «позорище». А совсем не то, в чем Лукашенко упрекнул биатлонистов.

 
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