Чемпион Олимпийских игр в Пекине белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов объяснил, почему спортсмен на сале далеко не уедет.

Глава государства посчитал, что сало — лучший «допинг» для белорусского спортсмена.

— Я думаю, можно по-разному воспринимать эти слова. Если употреблять сало как допинг, то в организме формируется такое вещество, как «пердоний». Если серьезно, то спортсмен на сале далеко не выедет. И лучше держать в холодильнике говядину и икру. И тогда будет лучше выступать, — заявил Арямнов «Еврорадио».

Тяжелоатлет сомневается, что кто-то из профессиональных спортсменов ест сало килограммами, а также пончики и мороженое. По мнению Арямнова, Лукашенко сказал про сало не всерьез.