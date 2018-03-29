Блогера Кабанова оштрафовали за то, что снимал, как люди кормили голубей

Блогер и активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанова оштрафован на 40 базовых величин (980 рублей).

Суд Березовского района посчитал его виновным в участии в несанкционированной массовой акции.

Таковой акцией суд посчитал кормление голубей 18 марта противниками строительства аккумуляторного завода на площади в Бресте. Блогер вел видеотрансляцию с места, где более 150 человек провели молчаливый протест. Они стояли, пели песню и кормили голубей, сообщает Радио Свобода.

24 марта в Березе Кабанова задержали, выходные он провел за решеткой. Однако 26 марта суд не состоялся, его перенесли на 29-е. Свидетели-милиционеры из Бреста говорили, что Александр Кабанов призывал людей к участию в акции. Штраф, присужденный блогеру, составляет 40 базовых величин, то есть 980 рублей.