Захарова процитировала Достоевского: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ прокомментировала упоминание главой британского МИДа «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

— В отличие от вас мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Федора Михаловича: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с, — заявила Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

Ранее Борис Джонсон сравнил дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», в котором «все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают».

Перепалка российского и британского внешнеполитических ведомств продолжается последние несколько недель. Причем, за гранью. К частности, в день трагедии в Кемерово Захарова эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» анонсировала сюрприз британским властям, которые, по ее словам, перешли к концепции «черного пиара мирового масштаба».