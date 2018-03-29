Лукашенко поручил главе КГБ наладить производство лыжероллеров

А также лыжных ботинок и ратраков (гусеничный транспорт для подготовки лыжных трас).

— Я поручил сделать свои лыжероллеры председателю Наблюдательного совета (Белорусской федерации биатлона, а также руководитель Комитета госбезопасности) Вакульчику. Он сейчас этим занимается, — сказал глава государства на встрече с победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.

Производством лыжных ботинок для начинающих спортсменов должна заняться компания «Марко», а конструкторы Минского тракторного завода уже разрабатывают ратраки.

— Надо, чтобы сделали все. Если не могут сразу сделать, закупим. Но необходимо делать это все у себя, — подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Он обратил внимание, что в Беларуси серьезно взялись за подготовку лыжников и биатлонистов. Планируется в течение лета поставить в специализированные тренировочные центры снеговые пушки, ратраки и необходимый инвентарь. Прозвучало, что эти вопросы контролирует глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Будут созданы нужные условия для тренировок и в регионах. Также планируется наладить на «Телеханах» выпуск более современных и качественных лыж.