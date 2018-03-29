Все, что нужно знать о посевной в Беларуси

Вы думаете, что посевной должны заниматься только крестьяне? Не факт.

Борисовский предприниматель Виктор Горбачев удивился, когда узнал, что весь контроль на организацию и проведение посевной возложен на МВД.

«Понимаете? Я все время думал, что основная работа и ее тяжесть — на плечах крестьян. Тружеников полей. Ан нет — главнее всех тут МВД. Без них не так зерно будет посеяно и не так колоски к небу взойдут. И да, если что, за колоски можно и к «стеночке». Было такое. История помнит, — написал предприниматель в Фейсбуке. — Для качественного проведения весенних полевых работ во всех регионах республики сформированы группы из числа сотрудников милиции. Понимаете?

Они знают больше и лучше, чем руководители сельских хозяйств и фермеры! Может, сразу назначить руководителями колхозов сотрудников МВД? И в Академии МВД ввести курс по с/х. Ну, чтобы прямо после выпуска часть успешно освоивших науку сажать (зерна), направлялись в колхозы. И ничего что с погонами — главное, результат!

А пока, до начала посевной будут проверены все мехдворы, реальное положение с исправностью сельхозтехники. Понимаете? Проверят реальное положение с техникой. То есть мы многое не знаем и с техникой сейчас есть проблемы? То есть руководители колхозов, начальники мехдворов скрывают настоящую информацию? Да ну! Мы что, министру Зайцу не доверяем? Ну, может тогда сразу Шуневича назначить куратором всей посевной? Является же он руководителем хоккейного клуба «Динамо» (Минск). Не важно, что результат у них в КХЛ плачевный. Главное — пугать погонами!

И еще, правоохранители изучат расходование бюджетных средств предприятиями АПК. Я не понял? А что тогда делают сотрудники АПК сами? Сотрудники МВД проверят сомнительные сделки. А что, у нас еще есть и сомнительные сделки? Да ну!

И самое главное, будет также проконтролирована работа сторожей, работающих в сельскохозяйственных организациях. Понимаете? Сторожей! Сторож на стороже и сторожем погоняет. А еще их и проверят сторожа из МВД.

Не, определились бы уже. Кто у нас занимается вопросами сельского хозяйства. Шуневич или Заяц? Хотя, не удивимся, если вместо них поставят контролировать посевную музыкантов, врачей или художников. А что? Им же мало своих дел, забот и хлопот. А среди колхозников, создадим мониторинговые группы, которые будут контролировать работу сотрудников МВД в период их контрольной работы на этой посевной. Ибо. В стране создана система полного недоверия друг другу. Сами воруют, а другим не дают.

Даем зерна разного. Много и вкусного. Овощей и фруктов! Много. Очень много. И на выходе, после сбора и запуска в продажу, ставим как раньше знак качества: «Проверено МВД Беларуси». И номер с ФИО проверяющего. Чтобы знали и помнили».