.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко поручил главе КГБ наладить производство лыжероллеров
В Беларуси распадается почти половина браков
Родственники погибших в «Зимней вишне» узнали, кто запер дверь в кинозале
Лукашенко похвалил «зверский характер» Домрачевой и обратился к паралимпийцам: «Вы просто красавцы!»
Лукашенко – про мужчин-биатлонистов: «Такого позорища в стране быть не должно»
Цифра дня. Белстат назвал, сколько белорусов выезжает на заработки за границу
Подполковник из Печей, бравший взятки колбасой, лишен звания и отправлен за решетку
Мустафа Найем: «Это совсем не повод соревноваться в скотстве»
В венесуэльской тюрьме в пожаре погибли 68 человек
Архитектор: «Не надо бояться прослыть чудаком, задавая вопросы про меры безопасности»
В ЕАЭС урезают лимиты на ввоз товаров из-за границы, что скажется и на белорусах
Рига выделит помощь семьям погибших в «Зимней вишне». Названа сумма в евро
Вратари сборной Беларуси подрались во время матча. Видеофакт
Полиция рассказала, где отравили Скрипаля
Романчук объяснил, как интерпретировать Лукашенко
МВФ видит риски новой девальвации в Беларуси
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Свежее фото Тулеева: старик не может стоять
Цитата дня. Министр здравоохранения объяснил, почему в больницах не хватает врачей
Заико: «Александр Григорьевич, вам впендюрили фуфло»
Путин создал предпосылки для повторения кемеровской трагедии
Растаев: «Этот невероятный кошмар мог случиться только в России»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Нацбанк хочет помешать белорусам брать слишком много кредитов. Чем это грозит гражданам?
Коллизия, которую Лукашенко разрешить по большому счету не в силах
Спасибо Путину!
Фотограф спас 30 малышей в кемеровском ТЦ благодаря «игрушечному» противогазу
Цыганкоў: «Перад вачыма будзе стаяць той момант, калі Воля ляжыць на асфальце»
Мнение дня: «Жалко детей. Они не выбирали, в какой стране жить»
Крик души: «Нет телевидения. Есть сытые унылые гов***еды, покупающие себе на ваши деньги квартиры»
Правозащитница: «Тебя скрутили, придавили, зажали и незаконно катают твои пальцы»
Растаев: «Гнойник какой-то, а не страна...»
«Наши дети горели, а мы просто наблюдали»
Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»
Это может спасти чью-то жизнь. Совет эксперта, на что обратить внимание в торговых центрах
Романчук: «Представил, как через 20 лет наши сыновья будут поздравлять друг друга на площади Калиновского»
Без розовых очков: что думают о Беларуси американские эксперты
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лица омоновцев и милиционеров в штатском, которые задерживали людей на Дне Воли
5 нетыповых здымкаў з Дня Волі
Белорусы – от мала до велика – на самом массовом Дне Воли последних лет. Фоторепортаж
Герой дня. 90-летний минчанин был задержан на 100-летии БНР
Як выглядала Беларусь у часы БНР. Шмат фотафактаў
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Грузинские каникулы Коли Лукашенко
Лукашенко выпивает второй день подряд
Сара едет! На Санторини
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
29.03.2018
Салiдарнасць
Родственники погибших в «Зимней вишне» узнали, кто запер дверь в кинозале

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру, получил доступ к записям с камер наблюдения в торговом центре.

Оказалось, что двери одного из кинозалов в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» запер зритель. Об этом рассказал житель Игорь Востриков в видеообращении на странице ВКонтакте.

На записях с камер видно, что изначально двери во все кинозалы были открыты и люди могли их покинуть.

— Люди все действительно выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками. Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли, — рассказал Игорь Востриков.

При этом Востриков отметил, что, по его данным, мужчине, который закрыл дверь, в итоге удалось спастись.

Ранее Ольга Задоенко, чьи дети в момент пожара находились в том же кинозале, где и семья Вострикова, рассказала, что мужчины действительно сами заперли двери, увидев, что здание горит.

— В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители пошли к дверям, открыли. За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики. Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой, — написала она на своей странице в Instagram.

По словам женщины, попытку самостоятельно покинуть зал зрители предприняли, только когда дети начали терять сознание. В результате некоторым удалось выбраться, выбив дверь запасного выхода, но большинство людей так и остались в кинозале.

Психолог: «Диалога нет. Есть тиран, захвативший власть, и жертва, у которой власти нет»

Архитектор: «Не надо бояться прослыть чудаком, задавая вопросы про меры безопасности»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)
Главное
Лукашенко заявил, что Абхазию «превратили непонятно во что». Правда или нет?
«Сколько пафосных слов. А по факту куча чиновников будет ездить за бюджетные деньги по командировкам»
Что теперь находится в забытой тюрьме НКВД в Барановичах? Фотофакт
Быков: «В кемеровском кошмаре виноват не Путин – он виноват в другом»
Психолог: «Диалога нет. Есть тиран, захвативший власть, и жертва, у которой власти нет»
Невзоров: «Все эти артисты как будто часами ждали пожара с трупами, чтобы вырваться в эфир»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY