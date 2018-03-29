Родственники погибших в «Зимней вишне» узнали, кто запер дверь в кинозале

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру, получил доступ к записям с камер наблюдения в торговом центре.

Оказалось, что двери одного из кинозалов в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» запер зритель. Об этом рассказал житель Игорь Востриков в видеообращении на странице ВКонтакте.

На записях с камер видно, что изначально двери во все кинозалы были открыты и люди могли их покинуть.

— Люди все действительно выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками. Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли, — рассказал Игорь Востриков.

При этом Востриков отметил, что, по его данным, мужчине, который закрыл дверь, в итоге удалось спастись.

Ранее Ольга Задоенко, чьи дети в момент пожара находились в том же кинозале, где и семья Вострикова, рассказала, что мужчины действительно сами заперли двери, увидев, что здание горит.

— В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители пошли к дверям, открыли. За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики. Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой, — написала она на своей странице в Instagram.

По словам женщины, попытку самостоятельно покинуть зал зрители предприняли, только когда дети начали терять сознание. В результате некоторым удалось выбраться, выбив дверь запасного выхода, но большинство людей так и остались в кинозале.

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