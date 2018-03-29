Цитата дня от Лукашенко: «Сало – лучший белорусский допинг»

Глава государства, встречаясь в четверг с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами, посоревновался в знаниях со спортивными диетологами.

По его словам, питание спортсменов — одна из важнейших составляющих их правильной подготовки. Вместе с тем, отмечает БЕЛТА, Александр Лукашенко заметил, что эти вопросы не всегда правильно регулируются диетологами, тренеры также не следят за спортсменами.

— Как они будут выступать? Это же ненормально. Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов — это вопрос номер один. Вот сало — это самый лучший белорусский допинг.