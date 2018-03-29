Цифра дня. Белстат назвал, сколько белорусов выезжает на заработки за границу

По данным государственной статистики, гастарбайтеров стало больше на 20 с лишним тысяч!

Такие данные приводятся в сборнике Белстата «Беларусь в цифрах, 2018».

Если в 2014 году за пределами страны трудились 62,2 тысячи человек, то в прошлом — 83 тысячи (из них 83,9% трудились в России).

Белорусы на форумах в эти цифры не верят:

«У России другая статистика по белорусским гастрабайтерам».

«Белстат подключился. Вот прям все взяли и рассказали статистике, куда поехали работать. Ну, чтоб потом честно отдать свои заработанные трудом деньги социальному государству».

«На заработки!? Уже семьями валят, потому как будущим поколениям не видят перспектив к нормальному существованию. Бабка моя на пенсии (90 лет) и то подумывает, куда бы свалить от хорошей жизни».