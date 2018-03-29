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Общество
29.03.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
Подполковник из Печей, бравший взятки колбасой, лишен звания и отправлен за решетку

Суд Борисовского района огласил приговор бывшему начальнику физической подготовки 72-го учебного центра Дмитрию Киселарю.

Подполковника из Печей приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима, также у него конфискуют имущество и лишат звания «подполковник».

Дмитрий Киселарь будет отбывать наказание в условиях усиленного режима, также у него конфискуют имущество. Фигуранта уголовного дела взяли под стражу в зале суда.

Выступая с последним словом в суде, Дмитрий Киселарь полностью признал вину.

— Искренне раскаиваюсь и готов понести наказание. Тем не менее, прошу о снисхождении. Я еще полон сил, хочу принести пользу государству и обществу, заниматься физическим воспитанием детей, — говорил Дмитрий Киселарь. — Ежегодно я проводил сборы с молодежью, прививал им любовь к родине и чувство патриотизма. У меня тяжелое заболевание, нужно дорогостоящее лечение. Находясь в местах лишения свободы, не смогу обеспечивать себя лекарствами. Мне нужно работать. (…) Если суд протягивает человеку соломинку, он всегда за нее ухватится. Не лишайте меня свободы.

О том, что подполковник берет взятки, стало известно в 2016 году. За пересдачу экзамена по физической подготовке Киселарь просил у военнослужащих пакет с «начинкой»: спиртное, конфеты, колбасу, кофе. Это был стандартный набор для всех, кто хотел получить хорошую оценку.

В своей речи адвокат Дмитрия Киселаря отметила, что командиры частей сами подталкивали его на совершение преступления. Неудовлетворительная оценка грозила руководству лишением премии в 80 рублей. Всего в деле фигурирует более 20 эпизодов получения взяток.

До оглашения приговора Дмитрий Киселарь оставался на свободе. Услышав о том, как прокурор накануне запросил для него четыре года лишения свободы, адвокат обвиняемого сказала:

— На приговор берите сумку с вещами, хотя не исключена и отсрочка.

29 марта в Борисовском суде подполковник был взят под стражу. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
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