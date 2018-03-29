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29.03.2018
Мустафа Найем: «Это совсем не повод соревноваться в скотстве»

Украинский политик напомнил о трагедии в Одессе, где погибли дети.

Депутат соболезнует родственникам детей, погибших в Кемерово.

«Мне кажется, это нормальная реакция любого адекватного человека, и я не очень понимаю злорадствующих, — написал Мустафа Найем в Фейсбуке. —Хочется думать, что способность к сочувствию во многом отличает нас от живущих по ту сторону морального, ментального и политического поребрика. (И, пожалуйста, не нужно мне тыкать свидетельствами маразма и деградации с той стороны; это совсем не повод соревноваться в скотстве).

А вместо разборок и взаимных обвинений лучше бы мы инициировали проверку крупных торговых центров их собственниками и руководством, чтобы такие трагедии не произошли в наших городах. А ещё были бы чуть внимательнее к собственным трагедиям.

Напомню, минувшим летом во время пожара в детском лагере Виктория в Одессе погибло трое малышей. Интересно, кто из громко комментирующих события в Кемерово хотя бы издалека следит за этой историей? Между тем, там до сих пор не установлена роль чиновников Одесской администрации, которые подписывали соответствующие акты приёма работ. А следствие идёт.

Срок содержания под стражей директору лагеря продолжен до 13 марта. Воспитательница Галина Янчик, которую хотели сделать крайней и которую мы взяли на поруки, до сих пор находится на подписке и на поруках. И помимо директора лагеря подозрение уже выдвинуто также ведущему инспектору Киевского районного отделения ДСНС в Одесской области.

Следствие установило, что в течение 2016-2017 годов этот инспектор неоднократно выявлял нарушения пожарной безопасности в детском учреждении, но каждый раз обнаружив неполадки, составлял очередной акт, давал предписания и на этом все заканчивалось. Хотя по инструкции уже после второй проверки инспектор ДСНС должен был обратиться в административный суд и потребовать полной или частичной приостановки работы лагеря, деятельность которого привела к пожару и гибели троих детей.

Но кого это все волнует кроме горстки журналистов и парочки местных активистов? Лучше порвать друг друга в комментариях на клочья за излишнюю сердобольность/цинизм и высказывания о пожаре в торговом центре в тысячах километров».

Психолог: «Диалога нет. Есть тиран, захвативший власть, и жертва, у которой власти нет»

 
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