«Сколько пафосных слов. А по факту куча чиновников будет ездить за бюджетные деньги по командировкам»

Щеткина высказалась про обновленный декрет по тунеядцам. Байнет отреагировал.

От помощи – до применения мер к лицам, «которые игнорируют трудовую деятельность и ведут асоциальный образ жизни»

Обновленный документ по тунеядцам — декрет № 1 — должен «консолидировать усилия всех ветвей власти в работе по содействию занятости населения: от оказания помощи в трудоустройстве, переобучения до применения мер к лицам, которые игнорируют трудовую деятельность и ведут асоциальный образ жизни», заявила накануне зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина, сообщает БЕЛТА.

Ключевое место в исполнении требований декрета № 1 предопределено местным исполнительным и распорядительным органам и Советам депутатов нового состава.

— Советы депутатов должны быть инициативными и самостоятельными, добросовестно исполняющими свои обязанности. Необходимо активно взаимодействовать с парламентом, исполнительной властью в интересах людей. Задача членов Совета Республики — не только реализовывать задачи, которые закреплены в нормативно-правовой базе, но и быть флагманами в развитии регионов. Вы должны быть в центре решения вопросов, высвечивать проблемные вопросы, обеспечивать их решение.

По мнению Щеткиной, члены Совета Республики и депутаты местных Советов должны «подключиться к широкомасштабной информационной работе по разъяснению возможностей, которые предоставляет декрет № 1 и другие принятые нормативно-правовые акты по либерализации предпринимательской деятельности».

Депутатам всех уровней предоставлено право войти в состав постоянно действующей комиссии по координации работы по реализации норм декрета № 1.

Комиссии начнут свою деятельность в обновленном формате. Общая задача — это изучение практики работы и внесение при необходимости предложений по совершенствованию нормативной базы в данной сфере. В этих целях целесообразно задействовать потенциал Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики.

Должно быть налажено тесное межведомственное взаимодействие и подключены общественные объединения:

— Недопустимо, чтобы реализация декрета легла только на плечи, например, отделов и управлений по труду, занятости и социальной защите. Это общее дело. По сути, председатели районных исполнительных комитетов должны организовать эту работу. Как будет организован сбор документов, какие изменения нужно внести сейчас в государственные программы, которые корректируются, — ответы на эти вопросы должны быть уже сегодня.

Байнет: «Так и живем — в параллельных мирах»

Форумчане вспомнили, что примерно то же из уст высокопоставленных чиновников звучало в отношении декрета №3, который в итоге отменили. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Очень надеюсь, что придет время госпоже Щеткиной отвечать за все свои слова».

«Они решают, как жить людям? За 200 рублей пусть сами поработают».

«Власти действительно в параллельном мире живут. Или где-то на другой планете».

«Игнорируют труд» — это что-то новенькое. А что должны делать? Преклоняться перед трудом за пару сотен рублей?»

«Игнорировать труд Конституция не запрещает, особенно учитывая зарплату на тех вакансиях, что может предложить Щеткина и Ко».

«Вот как раз те, кто «игнорирует труд и ведет асоциальный образ жизни», пострадают меньше всего. Алкаши, бомжи и прочие асоциальные элементы — взять с них особо нечего».

«Сколько пафосных слов, указивок, рабочие группы, круглые столы, соблюдение законодательства, разъяснение законов. А по факту куча чиновников будет ездить за бюджетные деньги по командировкам — пить, есть, отдыхать, создавая видимость работы, и учить нас, как надо жить».

Не люди, а боги. В кого превратились чиновники благодаря декрету №3