В венесуэльской тюрьме в пожаре погибли 68 человек

Во время бунта.

Трагедия произошла в одной из тюрем, находящейся на территории северного штата Карабобо, где, по данным СМИ, ранее вспыхнул бунт заключенных. Как сообщил генеральный прокурор южноамериканской страны Тарек Уильям Сааб, по предварительным сведениям, среди погибших 66 мужчин и две женщины, которые находились в пенитенциарном заведении в качестве посетителей.

- Гарантируем, что проведем всестороннее расследование, чтобы немедленно прояснить эти события, которые ввергли в траур десятки венесуэльских семей, - отметил Сааб, пообещав установить виновных трагедии, сообщает ТАСС.