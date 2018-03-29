Архитектор: «Не надо бояться прослыть чудаком, задавая вопросы про меры безопасности»

После трагедии в Кемерово эксперт из Екатеринбурга Евгений Волков высказался в Фейсбуке о пожарной безопасности и нашем отношении к ней.

1.Не стоит отвлекаться на обсуждение причин пожара. Это вообще не должно быть темой. Пожары возникают по сотне разных причин. Дети погибли не от того, что пожар возник, а только от того, что не смогли вовремя от него убежать.

2.Разговоры про «пластик», которым был отделан ТЦ, тоже белый шум, отвлекающий от главного. Это несущественно. Во-первых, горит в принципе всё при определенной температуре. Во-вторых, в любом эксплуатируемом здании найдется, чему легко загореться: мебель, бумага, текстиль, оборудование. Вы же не будете кресла в кинотеатре из бетона делать. А горючая отделка на путях эвакуации и так запрещена; я уверен, что ее там и не было.

В-третьих, даже самые «экологически чистые» березовые дрова, если в непрогоревшей до конца печи закрыть заслонку, будут выделять смертельно ядовитый угарный газ. Люди погибли не от того, что горело что-то «не то», а от того, что не смогли убежать.

3.Наверное, вы ждете, что я буду писать про коррупцию при согласовании проектов. Не буду. Во-первых, при всех проблемах в этой сфере базовые нормативы все равно соблюдаются. На 4-м этаже злополучного ТЦ в Кемерово было 6 эвакуационных лестниц. Там были системы оповещения, пожаротушения и дымоудаления при пожаре. Этого достаточно. Люди погибли не от того, что лестниц не было, а от того, что они были заперты.

4.У нас в школе, когда я учился, одна из двух лестниц, ведущих с третьего этажа, была заперта при помощи швабры, которую вставляли между ручек. Чтобы дети «не шастали там». Когда в школу приезжали всякие комиссии, лестницу открывали.

Это я к тому, что проверка в России обеспечивает соблюдение правил безопасности только в день проверки. А каждый день никакое МЧС не напроверяется. Если люди не считают соблюдение каких-то правил важным, МЧС не заставит. И наоборот. Никто не проверяет, чистите ли вы зубы — но вы же их чистите?

5.Я не раз сталкивался с тем, что большинство людей не в курсе элементарных правил поведения при пожаре. Как правило, на вопрос «что вы сделаете в первую очередь, если в помещении сильный запах дыма», люди отвечают «буду искать, где горит».

В то время как порядок поведения при признаках пожара такой (цитирую по памяти):

1.позвонить 01;

2.эвакуироваться, а тем, кто отвечает за коллектив, организовать эвакуацию остальных;

3.если возгорание носит локальный характер, то до прибытия пожарных можно воспользоваться огнетушителем.

Этот порядок написан на всех памятках, на всех щитах и во всех инструкциях. И он приводит к сохранению жизни людей. При этом в 99 случаев из 100 может оказаться, что возгорание было пустяковым, пожарных вызвали зря, и можно было не эвакуироваться. А в одном случае из 100, пока вы бегаете и ищете, «где горит», огонь отрежет вам путь эвакуации.

Я однажды в общественном здании во время пожара (не буду писать подробности, долго) и наблюдал именно это. Вахтеры, администраторы и прочие начинают бегать и принюхиваться вместо того, чтобы вызывать пожарных и организовывать эвакуацию. Живо представляю себе, как эта тетка в Кемерово, запершая зал на ключ, сначала побежала смотреть, где горит, а возвращаться потом уже было поздно. Охранник отключил сигнализацию, чтобы «не пищала». Из любого кинозала есть два выхода, но стоит ли говорить, что второй в России всегда закрыт по умолчанию, «чтоб не шастали».

Я вообще не люблю разговоров про менталитет, но если есть то самое русское «авось» — то это вот оно самое.

6.Отдельный вопрос: почему при всем обилии табличек, щитов, уроках ОБЖ в школах люди, как показывает практика, не знают, как себя вести при пожаре. Мне это напоминает изучение иностранного языка в советской системе образования: люди сдают тысячи и кандидатский минимум, а на деле «лет ми спикфром май харт». Я в ужасе, когда читаю, что в Кемерово люди во время пожара набивались в лифт. Лифтом при пожаре вообще пользоваться нельзя, это азы! Нужны не бесконечные памятки и подписи под инструктажами, а простая и эффективная реклама, которая доходит до всех. Ведь все, кто хоть один раз летал на самолете, знают, как надевать кислородную маску.

7.У меня двоюродная сестра живет в Англии. Работает в банке. Однажды она сломала ногу и пришла на работу в гипсе. В первый же день к ней пришел человек, отвечающий за пожарную безопасность в офисном здании, и сказал: «Сейчас я с вами буду проводить учения, за какое время вы успеете эвакуироваться по лестнице». Она попробовала послать его куда подальше (это по-нашенски!). Тогда пожарный сказал, что в этом случае будет вынужден перевести ее и весь ее отдел на первый этаж. Вот это приоритет безопасности в деле. Сравните с Ельцин-центром, где сняли велосипедные замки с эвакуационных выходов только после скандала — и то не все.

8.Пресловутый «менталитет» — он не раз и навсегда. Мне помнится, что еще лет 15 назад большинство водителей накидывали ремень только при виде гаишника; это считалось как-то «не по-пацански». Сейчас многое изменилось. Здесь работают и штрафы, и социальная реклама, которая меняет отношение в обществе к проблеме.

Думаю, сейчас самый подходящий момент для того, чтобы массово поменять отношение к пожарной безопасности. Должна быть нулевая терпимость к «авось». Это произойдет, когда здоровое отношение к безопасности станет массовым. Ведь, что говорить, даже во время той ложной тревоги, когда я обнаружил запертые двери на лестнице в Ельцин-центре, в нашем офисе эвакуировался я один. Остальные сидели на месте под звуки сирены. Мои обращения к администрации здания вызывали реакцию «чего он от нас хочет?».

Не надо боятсья прослыть чудаком, задавая вопросы про меры безопасности. Я думаю, многое поменяется, когда люди начнут требовать от администратора кинотеатра открыть выход — или сдавать билет и не идти на сеанс. Если в вашем офисе закрыта лестница — требовать открыть, угрожая иначе не выйти на работу. Это нормально, это не стыдно. Вы же не поедете, к примеру, на автобусе, если увидите, что водитель пьян? Жизнь дороже.

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