Психолог: «Диалога нет. Есть тиран, захвативший власть, и жертва, у которой власти нет»

Эксперт из Москвы Вероника Хлебова объясняет, почему чиновник обвинил мужчину, потерявшего семью, в пиаре на трагедии, и как люди могут противостоять такому поведению властей.
Вероника Хлебова, фото из соцсети
Об этом психолог Вероника Хлебова написала в Фейсбуке.
«Так власть выстраивает диалог с недовольством, с критикой, с несогласием»
«Вы пришли попиариться на трагедии?» — обвиняет чиновник мужчину, потерявшего пятерых родных на пожаре в Кемерово.
«Протестующие — агенты Навального», — называют продажные журналисты митингующих вокруг свалки в Ядрово.
Это газлайтинг, в чистом виде.
Обесценивание, игнорирование другой реальности, циничное ее уничтожение.
«Форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в объективности своего восприятия, а также в самой реальности».
Так власть выстраивает диалог с недовольством, с критикой, с несогласием.
Газлайтинг — чрезвычайно удобная форма избегания ответственности. Диалога нет. Есть тиран, захвативший власть, и жертва, у которой власти нет.
Жертва объявляется сумасшедшей, неадекватной, или преступной.
Она вынуждена оправдываться, находясь в заведомо проигрышной позиции.
Власть отличается от тирании ответственностью. То есть власть способна признавать свой вклад, свое участие в происходящем, не перекладывая ответственность на жертву.
Как противостоять газлайту
Газлайту противостоять почти невозможно. Не потому, что это секретное оружие, против которого нет приема.
А потому, что человек, использующий газлайт, сильно нарушен и имеет чрезвычайно ограниченные способности к контакту. К эмпатии, включенности, сопереживанию. К способности признавать инаковость и отдельность. То есть осознавать, что другой человек — это человек, и имеет свои права и нужды. И ему больно, и он это не назло.
И этому нельзя научиться. Для этого нужен определенный уровень развития зрелости, взрослости, уровень отсепарированности. Понимаете?
Он не видит вас в контакте, вы должны быть таким, как он хочет. Впрочем, если он испугается вас, он может под вас подстроиться, и все!
В личных отношениях газлайтеров, по первым признакам, избегать.
В отношениях с чиновниками — прибегать к солидарности, поддерживать друг друга. По-другому никак.
«Большинство россиян по-прежнему не ценят свою жизнь. И умудряются питать себя иллюзиями, что они защищены»
.... Кемерово дало мне возможность прикоснуться к своему ужасу незащищенности.
У меня и раньше не было особенных иллюзий по поводу того, насколько я защищена. Но сейчас, как будто, слетели последние иллюзии.
Моя жизнь невероятно хрупка, так же она хрупка у тех, кого я бесконечно люблю, и кого не хочу терять.
Я знаю, что большинство россиян по-прежнему не ценят свою жизнь. И умудряются питать себя иллюзиями, что они защищены.
Не удивительно, что власть не сильно заботится о безопасности — у нас нет такого запроса.
Сначала мы учимся ценить свое пребывание на этой земле, учимся себя уважать, потом появляется запрос на защиту своих прав, и власть вынуждена с ним считаться.
Более того, мы стремимся выбирать такую власть, которая с нами считается.
Однако права на жизнь, на бытие, на свои выборы — это самые частые запросы в терапии. То есть для восстановления этих прав нужно обратиться к терапевту, и продержаться в терапии хотя бы года три.
То есть запрос все еще формируется, и в основной массе его нет.
В момент шокового потрясения шоры падают — и невозможно уже обманывать себя иллюзией безопасности.
Горе выносит все спрятанные чувства про самого себя, и про ценность своей жизни.
Горе может помочь найти новые смыслы и новые опоры.
Кемеровчанин, потерявший семью, сказал, что ему больше нечего терять, и нечего бояться. Поэтому он может говорить все, что захочет.
Я прочитала пост одной женщины, которая писала, что больше не может участвовать в дерьме и делать говнорекламу для говнобизнеса, чтобы кто-то заработал еще больше бабла.
Мне это очень, очень близко.
Близки люди, которые приближаются к своим подлинным смыслам и идут к подлинным ценностям.
У меня были свои трагедии раньше, которые вели меня к тому же выбору. К той дороге, которой я иду последние несколько лет.
И сегодня, прикоснувшись к хрупкости своей жизни, я еще больше чувствую, как сильно я хочу прожить ее с теми, кто мне дорог, и делать то, что мне важно, оставив на неважное самый маленький минимум.