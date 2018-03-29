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29.03.2018
Психолог: «Диалога нет. Есть тиран, захвативший власть, и жертва, у которой власти нет»

Эксперт из Москвы Вероника Хлебова объясняет, почему чиновник обвинил мужчину, потерявшего семью, в пиаре на трагедии, и как люди могут противостоять такому поведению властей.

Вероника Хлебова, фото из соцсети

Об этом психолог Вероника Хлебова написала в Фейсбуке.

«Так власть выстраивает диалог с недовольством, с критикой, с несогласием»

«Вы пришли попиариться на трагедии?» — обвиняет чиновник мужчину, потерявшего пятерых родных на пожаре в Кемерово.

«Протестующие — агенты Навального», — называют продажные журналисты митингующих вокруг свалки в Ядрово.

Это газлайтинг, в чистом виде.

Обесценивание, игнорирование другой реальности, циничное ее уничтожение.

«Форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в объективности своего восприятия, а также в самой реальности».

Так власть выстраивает диалог с недовольством, с критикой, с несогласием.

Газлайтинг — чрезвычайно удобная форма избегания ответственности. Диалога нет. Есть тиран, захвативший власть, и жертва, у которой власти нет.

Жертва объявляется сумасшедшей, неадекватной, или преступной.

Она вынуждена оправдываться, находясь в заведомо проигрышной позиции.

Власть отличается от тирании ответственностью. То есть власть способна признавать свой вклад, свое участие в происходящем, не перекладывая ответственность на жертву.

Как противостоять газлайту

Газлайту противостоять почти невозможно. Не потому, что это секретное оружие, против которого нет приема.

А потому, что человек, использующий газлайт, сильно нарушен и имеет чрезвычайно ограниченные способности к контакту. К эмпатии, включенности, сопереживанию. К способности признавать инаковость и отдельность. То есть осознавать, что другой человек — это человек, и имеет свои права и нужды. И ему больно, и он это не назло.

И этому нельзя научиться. Для этого нужен определенный уровень развития зрелости, взрослости, уровень отсепарированности. Понимаете?

Он не видит вас в контакте, вы должны быть таким, как он хочет. Впрочем, если он испугается вас, он может под вас подстроиться, и все!

В личных отношениях газлайтеров, по первым признакам, избегать.

В отношениях с чиновниками — прибегать к солидарности, поддерживать друг друга. По-другому никак.

«Большинство россиян по-прежнему не ценят свою жизнь. И умудряются питать себя иллюзиями, что они защищены»

.... Кемерово дало мне возможность прикоснуться к своему ужасу незащищенности.

У меня и раньше не было особенных иллюзий по поводу того, насколько я защищена. Но сейчас, как будто, слетели последние иллюзии.

Моя жизнь невероятно хрупка, так же она хрупка у тех, кого я бесконечно люблю, и кого не хочу терять.

Я знаю, что большинство россиян по-прежнему не ценят свою жизнь. И умудряются питать себя иллюзиями, что они защищены.

Не удивительно, что власть не сильно заботится о безопасности — у нас нет такого запроса.

Сначала мы учимся ценить свое пребывание на этой земле, учимся себя уважать, потом появляется запрос на защиту своих прав, и власть вынуждена с ним считаться.

Более того, мы стремимся выбирать такую власть, которая с нами считается.

Однако права на жизнь, на бытие, на свои выборы — это самые частые запросы в терапии. То есть для восстановления этих прав нужно обратиться к терапевту, и продержаться в терапии хотя бы года три.

То есть запрос все еще формируется, и в основной массе его нет.

В момент шокового потрясения шоры падают — и невозможно уже обманывать себя иллюзией безопасности.

Горе выносит все спрятанные чувства про самого себя, и про ценность своей жизни.

Горе может помочь найти новые смыслы и новые опоры.

Кемеровчанин, потерявший семью, сказал, что ему больше нечего терять, и нечего бояться. Поэтому он может говорить все, что захочет.

Я прочитала пост одной женщины, которая писала, что больше не может участвовать в дерьме и делать говнорекламу для говнобизнеса, чтобы кто-то заработал еще больше бабла.

Мне это очень, очень близко.

Близки люди, которые приближаются к своим подлинным смыслам и идут к подлинным ценностям.

У меня были свои трагедии раньше, которые вели меня к тому же выбору. К той дороге, которой я иду последние несколько лет.

И сегодня, прикоснувшись к хрупкости своей жизни, я еще больше чувствую, как сильно я хочу прожить ее с теми, кто мне дорог, и делать то, что мне важно, оставив на неважное самый маленький минимум.

 
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