Что теперь находится в забытой тюрьме НКВД в Барановичах? Фотофакт

В 1990 году в центре Барановичей был установлен металлический крест. Так неравнодушные почтили память жертв сталинских репрессий.

Перед установкой крест освятили в городском костеле, а после добровольцы несколько недель дежурили, опасаясь, что власти снесут памятный знак. Теперь металлический крест находится в городском сквере, недалеко от зданий бывшей тюрьмы НКВД «Крывое кола».

«В первые месяцы на присоединенной территории стали бесследно пропадать люди»

17 сентября 1939 года в Западную Беларусь вошла Красная армия. Незадолго до этого в БССР были созданы оперативные группы, которые возглавили офицеры НКВД (большинство последних позже возглавили все областные управления и крупные отделы НКВД в районах и городах Западной Беларуси).

— 15 сентября, перед началом военной операции, руководителей этих групп собрал у себя нарком внутренних дел БССР Лаврентий Цанава. Присутствовало на встрече и партийное руководство республики. На встрече обсуждался вопрос о проведении массовых арестов потенциальных врагов советской власти в Западной Беларуси. На собрании «подбивали» списки тех, кто может пригодиться новой власти, и тех, от кого нужно избавиться, — рассказывает исследователь Александр Татаренко.

Александр Татаренко родился в 1963 году в Лиде. Выпускник Ленинградского высшего военного училища имени Андропова (1984). До 1992 года служил в вооруженных силах. До 2000 года работал старшим оперуполномоченным по важнейшим делам Комитета по организованной преступности и коррупции при МВД РБ. Подполковник запаса. Автор книг «Недозволенная память: Западная Беларусь в документах и фактах, 1921−1954» (Санкт-Петербург, 2006), «Горькие годы. Трагедия Западной Беларуси (1944 — 1954)» (Минск, 2017), автор более 90 публикаций.

В первые месяцы после объединения Беларуси на присоединенной территории стали бесследно пропадать люди.

— В первую очередь бывшие полицейские, военнослужащие, интеллигенция — те, кто мог в какой-то мере оказать сопротивление или был сразу отнесен к врагам советской власти.

Именно в это время в Барановичах начал создаваться комплекс «Крывое кола».

— Режимные здания «Крывога кола» были разбросаны по всему городу. В первую очередь это сегодняшнее СИЗО № 6 города Барановичи (улица Брестская, 258). Тюрьма на том месте была создана еще в царские времена. По тому же назначению ее использовали и поляки вплоть до 1939 года.

СИЗО № 6 города Барановичи

Второй объект — это здание барановичского РОВД (на улице Чкалова, 5). Здесь с 1921 по 1939 год размещался суд, который потом станет тюремным корпусом.

Здание Барановичского РОВД

Третий — сегодняшний городской отдел Департамента охраны (улица Ленина, 10а).

Четвертый объект «Крывога кола» — нынешний спортзал гимназии № 4 (улица Пирогова, 7). Он был обнаружен случайно, около 10 лет назад, когда в спортзале делали ремонт. Когда со стены полностью сняли штукатурку, обнажился старый кирпич и очертания окон. Они выглядели, как окна каземата, но, конечно же, замурованные. Спортзал, к которому потом сделали пристройку, когда-то был тоже частью тюремного комплекса. А теперь это учреждение образования.

Тот самый спортзал барановичской гимназии № 4

Как рассказывает Александр Татаренко, один из объектов находился как раз там, где сегодня стоит крест памяти жертвам репрессий (на пересечении улиц Крупской и Пирогова). Недалеко от него сохранилось двухэтажное здание по улице Пирогова, в котором располагалась администрация комплекса. Сейчас там живут обычные люди. Исследователь был в этом здании, изучил его, насколько было возможно. Татаренко уверен, что эта постройка полностью соответствует тем нормам, которые применялись к тюрьмам и сопутствующим объектам того времени.

Некоторые здания «Крывога кола» не сохранились. На месте отдельных из них теперь находится пункт таможенного оформления «Барановичи-Фестивальная» и расположившаяся недалеко от него нефтебаза. Кроме того, по городу в прошлом проходила узкоколейка, которая связывала объекты сегодняшнего СИЗО, таможенного поста, нефтебазы и рампы, находившейся недалеко от железнодорожной станции Барановичи-Центральные.

По словам Александра Татаренко, список перечисленных им объектов бывшей тюрьмы нельзя назвать исчерпывающим:

— Есть же ряд зданий, которые, предположительно, также являлись составными частями тюремной сети. Просто в данный момент нельзя это утверждать, факты требуют проверки.

Бомбардировка помогла сбежать

Пункт таможенного оформления «Барановичи-Фестивальная»

В разные годы существования «Крывога кола» за его стенами оказывались как рядовые граждане, так и известные политические деятели. Так, 20 января 1941 года был арестован Борис Рогуля (в годы войны один из руководителей батальона «Дальвитц», созданного при участии немецкой военной разведки. — Прим. TUT.BY). Его обвиняли в нелегальном пересечении границы, контрреволюционной деятельности и шпионаже. В стенах «Крывога кола» Рогуля провел всего сутки, после чего его отправили по этапу в Минск.

Общественно-политический деятель и публицист Юрий Соболевский был арестован НКВД в 1939-м и содержался в барановичской тюрьме вплоть до начала Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года в стенах «Крывога кола» встретил и один из лидеров Слуцкого восстания 1920-го года Антон Сокол-Кутыловский, который был арестован за несколько дней до начала войны и помещен в камеру смертников.

Интересно, что стремительное наступление немцев в июне 1941-го стало спасением для многих узников «Крывога кола». 23 июня был дан приказ об эвакуации заключенных из тюрем западных областей Беларуси. Но руководители барановичского управления НКВД в тот же день уехали из города в полном составе и уже на следующее утро оказались в Минске. Спешка была такая, что все заключенные остались в тюрьме. Бегство сотрудников НКВД могла ускорить немецкая бомбежка Барановичей, случившаяся 23 июня.

Здание барановичского отдела Департамента охраны

— Язеп Малецкий, автор книги «Под знаком «Погони», арестованный и помещенный в «Крывое кола» за несколько месяцев до начала войны, вспоминал, что 23 июня произошла бомбардировка тюрьмы. Сам Малецкий находился в том здании, где сейчас располагается РОВД. Но тюрьму не уничтожили полностью. Снаряды падали точечно, снесли только стену здания. У заключенных появилась возможность сбежать. Их не успели расстрелять или эвакуировать, как это было сделано в восточной Беларуси.

После войны Антон Сокол-Кутыловский будет снова арестован НКВД. В обвинительном документе можно найти следующую информацию: «…СОКУЛ-КУТИЛОВСКИЙ Антон Андреевич достаточно изобличается в том, что он, будучи арестованный органами Советской власти, бежав из-под стражи, остался проживать на территории временно оккупированной Белоруссии…».

После того как в Барановичи вошли немецкие войска, новая власть стала использовать часть бывшей тюрьмы НКВД (сегодняшнее СИЗО № 6) в своих целях.

Среди заключенных — немецкие генералы и белорусские поэты

СИЗО № 6 города Барановичи

Барановичи были освобождены 8 июля 1944 года. Как утверждает Александр Татаренко, уже через несколько недель появилось личное распоряжение Лаврентия Цанавы: создавать тюрьмы на освобожденной территории.

— Довоенная структура тюремного комплекса «Крывое кола» возродилась в 1944-м году. Кроме нее появились вспомогательные лагеря. Для этого Советы стали использовать немецкие концлагеря. Например, бывший нацистский лагерь смерти в деревне Колдычево и концлагерь возле железнодорожной станции Лесная Барановичского района. Немецкая охрана сменилась на советскую, возвели сторожевые вышки. Доводилось беседовать с очевидцами тех событий, которым уже по 90 лет. Они помнят все это. Еще живы некоторые люди, чьи родственники погибли в 1945−47 годах в Колдычевском лагере.

По подсчетам Александра Татаренко, с 1944 по 1954 год через комплекс «Крывое кола» и вспомогательные лагеря прошло примерно 300 тысяч человек. Кстати, среди них были пленные немецкие офицеры и генералы, которых привезли в 1951 году из Бреста в Барановичи. Точное их число неизвестно, предположительно, речь идет о 50−75 человеках, которые содержались в нынешнем СИЗО № 6. «Видел документы, которые подтверждают, что пленных офицеров просто заморили голодом», — говорит исследователь.

В 1947 году в стены «Крывога кола» попали поэты Василь Супрун, один из основателей подпольной антисоветской организации «Чайка», и Самсон Перлович, сотрудник новогрудской газеты.

Перлович состоял в новогрудском отделении «Союза освобождения Беларуси» и познакомился с коллегой из барановичской областной газеты «Чырвоная змена» Алесем Бажко. А тот однажды сообщил ему, что состоит в высшем звене подпольной организации «Чайка». Перлович доверился Бажко и пригласил его в Новогрудок, в дом, где проживали другие члены Союза освобождения Беларуси. Оказалось, что Бажко сотрудничал с НКВД и в следующий раз приехал вместе с сотрудниками «органов». Было арестовано 18 человек, среди которых оказался и поэт Самсон Перлович. Всех их ждали стены «Крывога кола».

Кстати, есть несколько версий, откуда пошло название «Крывое кола». Одну из них Александру Татаренко озвучила женщина, которая в свое время прошла через стены тюрьмы :

— Сейчас ей 95 лет. В тюрьму попала в 1946 году. Рассказала, что казни проводили не только на территории городских объектов. Большое количество заключенных вывозили за город по ночам, расстреливали и тут же закапывали. Часто, чтобы не оставлять следов, делали так называемые подзахоронения. С существующих могил снимали верхний пласт земли и на уже зарытый ранее гроб клали тело убитого. Потом закапывали, как будто бы ничего не было. Кто знает, может, пройдет время, и под Барановичами раскопают свои Куропаты.

Сквер в Барановичах, где сегодня находится памятный крест

По словам той женщины, составы, набитые депортированными людьми, отправляясь на восток, проезжали недалеко от станции Барановичи-Полесские. В этом месте был резкий поворот. Всегда в момент поворота эшелона раздавался специфический звук, «грукат», как при торможении. Вероятно, из-за крутости этого самого поворота и сопутствующего звука кто-то из местных и дал название тюрьме.

Еще одна версия появления такого названия — ассоциация людей. «Кривое» — значит, горе, слезы, сломанную судьбу тех невиновных, кто оказался за решеткой.